O piloto português Miguel Oliveira considerou hoje que voltar a disputar o Campeonato do Mundo de MotoGP é um cenário "irrealista", preferindo focar-se na próxima época do Mundial de Superbikes, escalão em que compete atualmente.

Oliveira participou ao final da tarde de hoje numa sessão de autógrafos no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, no âmbito do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, que decorre até domingo.

Esta será a primeira vez que Miguel Oliveira, atualmente na ROKiT BMW Motorrad, não vai entrar em prova, desde que Portugal voltou a acolher, em 2020, uma etapa deste campeonato.

Apesar disso, o português, que corre nas Superbikes, garantiu que "sentir o carinho dos adeptos", no AIA, voltou a ser "um privilégio".

"A pergunta que mais tenho recebido é quando é que volto ao MotoGP, mas não tenho resposta para dar a ninguém a não ser: espero fazer-vos felizes nas Superbikes", disse, em declarações aos jornalistas.

De resto, o piloto, que competiu na KTM, Aprilia e Yamaha, assumiu que esse regresso é algo "irrealista neste momento".

"O meu foco sempre foram as Superbikes, desde o final do ano passado, e tenho isso como meta", explicou.

Questionado sobre o que espera da próxima temporada -- em 2026, na estreia, Oliveira alcançou três pódios -, o piloto respondeu que será uma época "de adaptações" devido às "mudanças técnicas, tanto nos pneus, como nos travões".

"Temos, em mente, melhorar a nossa mota para que seja mais competitiva e termos uma redução significativa de distância para o fabricante que liderou o campeonato nesta época [Ducati]. Tendo isso em mente, poderemos naturalmente pensar em acabar mais frequentemente no pódio e até lutar por vitórias", considerou.

Em relação ao Mundial de MotoGP deste ano, Miguel Oliveira perspetiva que Marc Márquez (Ducati) se sagre campeão já este fim de semana, em Portimão.

"A menos que não aconteça catástrofe nuclear ou algo muito fora do previsto. Se é justo? Claro que sim. Se está a liderar, merece. Foi um campeonato muito atípico de acompanhar. Há quem tenha a visão de que foi a Aprilia que deu de bandeja o campeonato, há outros que acham que foi o Márquez que deu a volta por cima. Eu sou mais daqueles que olha para o campeonato nesta última versão", concluiu.

O Mundial de MotoGP passa pela oitava vez, e sétimo ano seguido, pelo AIA, em Portimão, onde vai ser disputada a 22.ª edição do Grande Prémio de Portugal, até domingo.

O espanhol Marc Márquez (Ducati) pode conquistar este fim de semana o seu oitavo título mundial de MotoGP, o segundo seguido, na 21.ª e penúltima ronda da temporada, bastando para isso vencer a corrida sprint, no sábado.

O piloto catalão chega ao AIA com 431 pontos, mais 60 do que o compatriota Jorge Martín (Aprilia) e mais 74 do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), os únicos adversários ainda com possibilidades matemáticas de chegarem ao título.