O Santander Totta cumpria, tendo em conta os rácios de capital registados em 30 de setembro, os requisitos mínimos determinados pelo Banco Central Europeu (BCE) para 2027, segundo um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com a instituição, o banco "cumpria plenamente, considerando os rácios de capital ('phase-in') registados em 30 de setembro de 2026, os requisitos definidos, em termos de CET1 (Common Equity Tier 1), de Tier 1 e rácio total".

A decisão do BCE sobre os requisitos mínimos prudenciais de capital, a serem observados em 2027, em base consolidada é "baseada nos resultados do processo de análise e avaliação pelo supervisor (SREP, no acrónimo em inglês)", sendo que o "requisito de Pilar 2, em 2027, definido no âmbito do SREP, manteve-se em 1,65%".

Por sua vez, o Banco de Portugal "comunicou a reserva adicional que é exigida ao Banco na qualidade de 'outra instituição de importância sistémica' (O-SII)".

Da conjugação destas duas decisões resultam os requisitos mínimos de fundos próprios que deverão ser observados.

Segundo o Santander, os rácios a 30 de setembro eram de 15,33% para o CET1, 23,57% para o T1 e um total de 25,31%, acima dos determinados.