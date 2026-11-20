O Governo Regional da Madeira entregou, esta tarde, na Assembleia Legislativa da Madeira, a proposta de Orçamento da Região Autónoma para 2027, à presidente do Parlamento, Rubina Leal. O acto será seguido da apresentação das linhas gerais do documento, no Salão Nobre do Governo Regional.

A proposta, no valor de 2.414 milhões de euros, define as prioridades do Executivo para o próximo ano, abrangendo áreas como a fiscalidade, a habitação, o emprego, a saúde, a protecção civil, as acessibilidades e a gestão do território, com medidas dirigidas às famílias, às empresas e ao reforço dos serviços públicos regionais.