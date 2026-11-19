A FNAC reabriu, esta tarde, a sua loja no Madeira Shopping, numa iniciativa que contou com dezenas de madeirenses, que quiseram ser os primeiros a conhecer o novo espaço, com nova localização na galeria do Piso 1. Para celebrar, a FNAC garante várias actividades culturais entre os dias 19 e 22 de Novembro.

A abertura fez-se ao som do violinista João Inácio e contou ainda com actuação de João Pedro Pais. Para amanhã, sexta-feira, está prevista a actuação da madeirense Elisa, vencedora do Festival da Canção em 2020. A música continua em destaque no dia 21 de Novembro, com uma jam session do Projeto Melro Preto. As celebrações terminam a 22 de Novembro com o regresso da 'Hora do Conto', conduzida por Vanusca e as Amigas da Pequenada, e com a actuação do Duo Bruna e Luís

Esta nova loja integra o Fórum FNAC, espaço que materializa uma das dimensões mais distintivas da marca: aproximar artistas, autores, criadores e público, tornando a cultura mais acessível. O espaço conta ainda com as diferentes áreas que caracterizam a oferta da marca, da literatura à tecnologia, passando pela música, informática, fotografia, papelaria, instrumentos musicais e jogos. A oferta é complementada pela bilheteira FNAC, por serviços de reparação e assistência e por todas as vantagens de Adesão e Financiamento associadas ao Cartão FNAC.