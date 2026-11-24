Ambiente é o tema que o Governo Regional escolheu para o debate mensal que se realiza na manhã desta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira.

O debate inicia-se com uma intervenção de 20 minutos por parte do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Após a intervenção inicial e de acordo com o tema definido, o deputado não inscrito, os deputados únicos e os grupos parlamentares têm os seguintes tempos globais para a sessão de perguntas a Albuquerque ou a qualquer membro do Governo Regional: PSD 28 minutos, JPP 16 minutos Partido Socialista 13 minutos, Chega 7 minutos, CDS/PP 5 minutos, Iniciativa Liberal 5 minutos e deputado não inscrito Miguel Castro 5 minutos.

O Governo Regional tem o tempo global de 90 minutos para as respostas e prestação de esclarecimentos.

A sessão de perguntas tem obrigatoriamente uma primeira volta, composta por uma única pergunta de cada grupo parlamentar, deputados únicos e deputado não inscrito, por ordem decrescente da sua representatividade, à excepção da primeira pergunta que é feita pelo maior grupo parlamentar da oposição.