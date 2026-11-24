A inteligência artificial aplicada à gestão empresarial estará em destaque esta terça-feira, no Funchal, com a realização do Cegid on Tour, no Savoy Palace. O encontro, dedicado à relação entre Recursos Humanos, Finanças e Inteligência Artificial, reúne profissionais e especialistas para debater o impacto das novas tecnologias na gestão das organizações, com apresentações de casos práticos e uma mesa-redonda sobre o papel dos gestores na era da IA.

A violência e as suas consequências estarão também em foco, com a realização do Congresso dos Psicólogos da Madeira, subordinado ao tema “Psicologia e Trauma: Da Ferida à Reconstrução”, no Centro de Congressos da Madeira. A sessão conta com a presença da bastonária da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Sofia Ramalho, da presidente da Delegação Regional da Madeira, Ana Paula Alves, e do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho.

Na mesma linha, a UMAR Madeira antecipa o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, assinalado a 25 de Novembro. A iniciativa inclui a apresentação de um vídeo de homenagem às mulheres assassinadas em Portugal em 2026. A iniciativa decorre na sede da associação, no Edifício 2000.

Esta terça-feira, o Mercado dos Lavradores assinala também o seu 86.º aniversário, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal.

O dia fica ainda marcado pela greve nacional convocada por sindicatos dos sectores da saúde, educação e comércio, que coincide com a votação do Orçamento do Estado.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

POLÍTICA

09h00 Reunião plenária da Assembleia Legislativa da Madeira, com debate mensal com o Governo Regional subordinado ao tema 'Ambiente'.

10h00 Elsa Fernandes, secretária regional de Educação, Ciência e Tecnologia, preside à sessão de abertura do Conselho Regional de Inovação, no Castanheiro Boutique Hotel.

14h30 Paula Margarido, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, visita a Associação Mão Solidária – Banco Alimentar da Madeira, em Santo António.

14h30 Elsa Fernandes, participa na conferência “Criar, Inventar, Atribuir – Propriedade Intelectual na Era da Inteligência Artificial”, promovida pela MMR Legal Services e pela Universidade da Madeira, na Reitoria.

16h00 O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside à cerimónia de entrega de 33 dos 66 fogos do empreendimento habitacional Mero IX, na Rua da Levada do Cavalo, n.º 33.

16h00 A Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, recebe em audiência o Comandante do Regimento de Guarnição N.º 3.

ECONOMIA E INOVAÇÃO

09h00 Realiza-se no Savoy Palace, no Funchal, o evento Cegid on Tour – Powered by IA.

SOCIEDADE

10h00 Abertura do Congresso dos Psicólogos da Madeira, subordinado ao tema “Psicologia e Trauma: Da Ferida à Reconstrução”, no Centro de Congressos da Madeira.

14h30 Conferência da UMAR Madeira sobre o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, na sede da UMAR.

CULTURA

11h00 O Funchal assinala o 86.º aniversário do Mercado dos Lavradores, numa iniciativa da Câmara Municipal, com a presença do presidente da autarquia, Jorge Carvalho.

15h00 Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, apresenta o Programa das Festas de Natal e Fim do Ano 2026/2027, no Núcleo Histórico e Museológico de Santo Amaro – Torre do Capitão.

16h00 A Câmara Municipal de Santa Cruz apresenta o estudo prévio de reabilitação e restauro do Mercado Municipal, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

DESPORTO

12h00 A Câmara Municipal do Funchal apresenta o Open de Xadrez do Funchal, no Átrio dos Paços do Concelho.

19h45 O Marítimo recebe o Limoges, de França, em partida da Liga Europeia de andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo.

20h00 – Feyenoord-FC Porto, a contar para a quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões (Sport TV 5).

EFEMÉRIDES

Foto Shutterstock

Principais acontecimentos registados no dia 24 de Novembro. Dia Nacional da Cultura Científica, Dia Mundial da Ciência, Dia Nacional do Engenheiro, Dia Nacional do Trabalhador Não Docente, Dia Nacional do Aneurisma da Aorta Abdominal e Dia Mundial dos Gémeos Siameses:

1632 - Nasce, em Amesterdão, o filósofo Benedict de Spinoza, Bento de Espinosa, judeu de origem portuguesa. Autor de Ethica Ética.

1645 - Em Portugal, são criados os Terços Auxiliares ou Regimentos de Milícias.

1807 - Primeiras invasões francesas. Abrantes é conquistada pelas forças de Junot.

1942 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho impõe pesadas baixas às tropas alemãs de Adolf Hitler na batalha de Estalinegrado.

1947 - O Congresso dos Estados Unidos cita dez argumentistas, produtores e realizadores de Hollywood, por estes se recusarem a responder à Comissão das Atividades Antiamericanas, do senador Joseph McCarthy. Agrava-se o clima de "caça às bruxas".

1963 - Morre Lee Harvey Oswald, acusado do assassínio do Presidente norte-americano, John F. Kennedy, abatido a tiro por Jack Ruby, em Dallas,Texas.

1973 - Reunião do Movimento dos Capitães, na Parede. Às reivindicações militares juntam-se, pela primeira vez, dois novos objetivos: o derrube do regime e a realização de eleições livres.

1974 - Guerra Fria. O Presidente norte-americano, Gerald Ford, e o líder soviético, Leonid Brejnev, reúnem-se em Vladivostock, porto marítimo e centro administrativo de Primorsky kray (território), no extremo sudeste da Rússia, para discutirem a limitação de armas nucleares.

1976 - Portugal passa a integrar o conjunto de estados membros do Conselho da Europa.

- Um terramoto na Turquia Oriental causa a morte a cerca de três mil pessoas.

1987 - Os Estados Unidos e a União Soviética acordam a eliminação de mil mísseis nucleares de curto e médio alcance.

1990 - Morre, aos 61 anos, Michel Giacometti, etnólogo córsico que chega a Portugal em 1959 por motivos de saúde. Funda os Arquivos Sonoros Portugueses em 1960 e nas décadas seguintes dedica-se à gravação e criação de um arquivo sonoro da música regional portuguesa.

1991 - Morre, com 45 anos, o compositor e vocalista da banda britânica Queen, Freddie Mercury.

1993 - Em Liverpool, no Reino Unido, dois rapazes de 11 anos, acusados do rapto e assassínio de uma criança de dois, são condenados a prisão por "tempo ilimitado".

2001 - As forças da Aliança do Norte, movimento que luta contra o regime talibã no Afeganistão, tomam a cidade de Kunduz, no norte do Afeganistão.

2002 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) aceita a proposta da Comissão Conjunta do Protocolo de Lusaca para rever as sanções impostas à União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA).

- Morre, com 63 anos, João Rosado Correia, arquiteto, antigo ministro do Equipamento Social do governo do bloco central, liderado por Mário Soares, e grão-mestre do Grande Oriente Lusitano.

2004 - Na Ucrânia, o ex-primeiro-ministro, Viktor Ianukovich, é eleito Presidente. Intensificam-se as manifestações de protesto em Kiev.

2005 - O Conselho de Ministros aprova o Plano Tecnológico, com o objetivo de dinamizar a investigação científica, a inovação e os níveis de qualificação dos cidadãos portugueses.

2006 - Morrem César Oliveira, 34 anos, jornalista do Record, Maria José Margarido, jornalista do Diário de Notícias, André Romeiras, 28 anos, jornalista do Record e Cláudia Magalhães, 33 anos, diretora de comunicação da Agência Parceiros de Comunicação, na região chilena de Coihaique, na sequência da queda de uma avioneta. No desastre perdem ainda a vida o piloto do bimotor, Willy Stone, de 47 anos, e uma funcionária sua, de nome Verónica Poblete.

- Morre, com 85 anos, Robert McFerrin, cantor de ópera norte-americano, o primeiro negro a apresentar-se como solista na Metropolitan Opera de Nova Iorque.

2007 - O soldado português Sérgio Miguel Vidal Oliveira Pedrosa, em missão no Afeganistão morre num acidente rodoviário com um blindado durante uma patrulha noturna nos arredores de Cabul.

- Milhares de pessoas protestam nas ruas de Madrid contra a política antiterrorista do primeiro-ministro espanhol José Luís Zapatero, que passa pelo diálogo com a ETA, numa manifestação convocada pela Associação das Vítimas do Terrorismo.

- Um tribunal de Moscovo, Rússia, condena o antigo campeão mundial de xadrez Garry Kasparov a cinco dias de prisão por ter liderado uma manifestação "Marcha dos Discordantes" da oposição que juntou cerca de três mil pessoas.

2008 - A justiça espanhola acusa o alegado líder militar da ETA Miguel de Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", detido em França, de ter ordenado o atentado no aeroporto de Madrid, Espanha, a 30 de dezembro de 2004.

2010 - Greve geral junta novamente as duas centrais sindicais (CGTP e UGT), 22 anos depois. Em causa, as medidas de austeridade aprovadas no âmbito do PEC III e do Orçamento do Estado.

- Irlanda apresenta plano de austeridade. O plano tem a duração de quatro anos e a dimensão de 15 mil milhões de euros, com 10 mil milhões de euros a virem do corte de despesas e os restantes cinco mil milhões através do aumento de impostos.

2012 - A Associação Internacional de Federações de Atletismo anuncia, em Barcelona, Espanha, o recordista mundial dos 100 e 200 metros, o jamaicano Usain Bolt, como Atleta do Ano pela quarta vez, feito inédito desde que o premio foi criado, em 1988.

2013 - O acordo entre o Irão e as seis potências mundiais (os cinco membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, ONU, e a Alemanha), concluído em Genebra, prevê que o Irão se compromete a não enriquecer urânio acima de 5% durante seis meses e desmantele "os conetores técnicos" que permitem o enriquecimento acima de 5%, em troca do alívio das sanções contra o Irão, avaliadas em sete mil milhões de dólares, durante seis meses.

- Na Ucrânia, começam as grandes manifestações contra a decisão do governo de não assinar um acordo de associação com a União Europeia e reforçar as relações com a Rússia. É o início de um longo conflito, que se tornará também militar.

- Morre aos 83 anos, Alcino Soutinho, arquiteto distinguido com um Prémio Europa Nostra em 1982.

2014 - Decretada prisão preventiva ao ex-primeiro ministro José Sócrates, ao seu motorista João Perna e ao empresário Carlos Santos Silva por suspeitas de crime económicos. Ao advogado Gonçalo Trindade Ferreira, o juiz determinou a proibição de contactos com os restantes arguidos, de se ausentar para o estrangeiro, com a obrigação de entregar o passaporte, e de se apresentar semanalmente no DCIAP.

2015 - Pelo menos 14 pessoas morrem na explosão de um autocarro da guarda presidencial no centro da capital da Tunísia. A Presidência da Tunísia anuncia a instauração do estado de emergência no país e a imposição do recolher obrigatório na área metropolitana de Tunes.

- António Costa, secretário-geral do PS, é indigitado como primeiro-ministro pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva.

2016 - O Presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, e o líder da guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), Rodrigo Londoño, assinam em Bogotá um novo acordo de paz destinado a terminar com mais de meio século de hostilidades.

2017 - Emmerson Mnangagwa, ex-vice-presidente e líder da ZANU-PF, partido no poder, toma posse como Presidente provisório do Zimbabué, em substituição de Robert Mugabe que apresentou a demissão na sequência de um golpe de Estado militar.

- Um ataque contra uma mesquita de Al-Rawdah, na localidade de Bir al-Abd, a 40 quilómetros de Al-Arish, a capital da província do Sinai do Norte, no leste do Egito, provoca mais de 300 mortos, entre os quais 27 crianças.

- Morre, aos 87 anos, Clotilde Rosa, pioneira da música contemporânea em Portugal.

- Morre, aos 93 anos, José Araújo, antigo atleta e primeiro especialista português nos 3.000 metros obstáculos e sócio de mérito da Federação Portuguesa de Atletismo.

2018 - Morre, aos 87 anos, Álvaro Malta, cantor lírico que contracenou em 1958, no Teatro Nacional de S. Carlos, com a soprano norte-americana Maria Callas (1923-1977).

2020 - O novo Governo Regional dos Açores, que integra PSD, CDS-PP e PPM e é presidido pelo social-democrata José Manuel Bolieiro, toma posse perante a Assembleia Legislativa da região, na cidade da Horta.

- Morre, aos 82 anos, Mamadou "Baba" Tandja, antigo Presidente da República do Níger entre 1999 e 2010.

- Morre, com 83 anos, Idalina Sá da Costa, editora, fundou com o marido, em 1984, as Edições João Sá da Costa.

- Morre, aos 91 anos, José Bastos, antigo guarda-redes do Benfica.

- Morre, aos 54 anos, Paolo Gabriele, ex-mordomo do Papa emérito Bento XVI, protagonista do primeiro "Vatileaks", a confiscação de documentos confidenciais, depois publicados num livro.

2021 - Morre, com 80 anos, o ator António Marques.

- Morre, com 80 anos, Mário Machado, antigo internacional de basquetebol, jogou no FC Porto, Benfica e nos moçambicanos do Ferroviário de Lourenço Marques.

2022 - O Parlamento Europeu aprova um empréstimo de 18.000 milhões de euros à Ucrânia, condicionado a reformas exigidas a Kiev para o país aderir à União Europeia. A decisão foi aprovada com 507 votos a favor, 38 contra e 26 abstenções, no último dia da sessão plenária de novembro, realizada na cidade francesa de Estrasburgo.

- Morre, aos 93 anos, Hans Magnus Enzensberger, escritor e tradutor alemão, responsável pela primeira antologia a incluir Fernando Pessoa, publicada na Alemanha, na década de 1960. Vencedor do Prémio Príncipe das Astúrias 2002 de Comunicação e Humanidades, o Prémio Georg Büchner, em 1963, o Prémio Pasolini, em 1982, e o Prémio Heinrich Boll, em 1985, entre outros.

2023 - O Conselho Constitucional moçambicano proclama a Frelimo, partido no poder, vencedora das eleições autárquicas de 11 de outubro em 56 municípios, contra os anteriores 64, com a Renamo a vencer quatro, mas manda repetir eleições em quatro.

- Primeira trégua entre Israel e o movimento islamita palestiniano Hamas: durante uma semana, são trocados 105 reféns (81 dos quais israelitas) por 240 prisioneiros palestinianos e entra ajuda humanitária no território. Nesta altura, as autoridades do enclave palestiniano, controladas pelo Hamas, registam cerca de 15 mil mortos, na maioria civis.

2024 - Portugal sagra-se campeão europeu de râguebi sub-20, após bater os Países Baixos por 46-14, em Praga, República Checa.

- O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) sagra-se campeão mundial de Fórmula 1, pela quarta vez consecutiva, em Las Vegas, Estados Unidos.

2025 - Morre, aos 81 anos, Jimmy Cliff, cantor jamaicano, um dos maiores da música 'reggae'. Autor de êxitos como "You Can Get It If You Really Want" ou "Wonderful World, Beautiful People".

PENSAMENTO DO DIA

Em cada obra de génio reconhecemos os nossos próprios pensamentos rejeitados, que regressam a nós com certa majestade alienada Ralph Waldo Emerson (1807-1882), filósofo norte-americano

Este é o tricentésimo vigésimo nono dia do ano. Faltam 37 dias para o termo de 2026.