O projecto "Guardian Dragons", da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, conquistou o primeiro lugar no Desafio Geração Empreendedora, promovido pelo Instituto de Emprego da Madeira (IEM). A iniciativa envolveu alunos de sete estabelecimentos de ensino da Região e distinguiu cinco propostas desenvolvidas em áreas como a sustentabilidade, o turismo, a inovação social e a economia digital.

A cerimónia de entrega dos prémios decorreu esta segunda-feira, no Fórum Madeira, e foi presidida pela secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido.

O projecto vencedor apresentou uma proposta dedicada à conservação do dragoeiro e à valorização do património natural da Madeira. Em segundo lugar ficou o "EcoExplora", da Escola Secundária de Francisco Franco, que desenvolveu uma aplicação para promover percursos turísticos alternativos e valorizar produtores e restaurantes locais.

O terceiro prémio foi atribuído ao "Fadawell", da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, com uma almofada inteligente concebida para melhorar a qualidade do sono. Seguiram-se o "Super Preço Local", da Escola da APEL, uma plataforma de comparação de preços entre supermercados, e o "Smart Park Funchal", da Escola Básica e Secundária de Machico, que propõe uma solução digital para disponibilizar informação em tempo real sobre a ocupação dos parques de estacionamento da cidade.

Durante a cerimónia, Paula Margarido destacou a importância de desenvolver competências empreendedoras desde a escola, independentemente do percurso profissional que os jovens venham a seguir.

"O empreendedorismo não começa necessariamente com a constituição de uma empresa. Começa muito antes, quando um jovem aprende a identificar um problema, a procurar uma solução, a trabalhar com os outros e a acreditar que uma ideia sua pode fazer a diferença", afirmou a governante citada em comunicado.

A secretária regional considerou ainda que estas experiências contribuem para preparar os estudantes para uma sociedade em transformação, acrescentando que "o futuro da nossa economia também depende da capacidade que tivermos, hoje, de dar espaço às ideias e ao talento dos mais jovens".

Os projectos foram avaliados por um júri composto por representantes do IEM, do Fórum Madeira e por um empreendedor apoiado através do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE). Entre os critérios considerados estiveram a criatividade, a inovação, a relevância e viabilidade das propostas, a qualidade das apresentações e o trabalho em equipa.

Os trabalhos estiveram também expostos nas Arcadas da Praça Central do Fórum Madeira, permitindo ao público conhecer as propostas e o processo desenvolvido pelos alunos, com o acompanhamento dos professores orientadores.

A iniciativa incluiu ainda um balcão de informação do IEM, onde os estudantes puderam obter esclarecimentos sobre programas de apoio ao emprego, incentivos à contratação, formação profissional e instrumentos de apoio à criação do próprio emprego.

O Fórum Madeira patrocinou os prémios atribuídos aos cinco grupos distinguidos e às respectivas escolas, num valor global de 1.750 euros em cartões-oferta. Todos os participantes receberam certificados de participação.