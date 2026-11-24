A Comissão Europeia divulga hoje a avaliação do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) e novas recomendações económicas a Portugal, num contexto de alertas sobre a crise habitacional e a evolução da despesa pública.

Em causa está o pacote de outono do Semestre Europeu, o exercício anual de coordenação das políticas económicas, orçamentais e sociais dos Estados-membros, através do qual a Comissão Europeia avalia os planos orçamentais nacionais, acompanha os desequilíbrios macroeconómicos e formula recomendações para promover a sustentabilidade das finanças públicas da União Europeia (UE).

No caso português, Bruxelas avaliará a compatibilidade do OE2027 com as regras orçamentais europeias, nomeadamente a trajetória de despesa líquida acordada no plano orçamental e estrutural de médio prazo.

No projeto de plano orçamental enviado a Bruxelas, Portugal disse prever um crescimento de 2,5% da despesa primária líquida financiada a nível nacional em 2027, acima dos 1,2% indicados na trajetória recomendada no verão pelo Conselho da União Europeia.

Ainda assim, Lisboa garantiu a Bruxelas que "procurará cumprir as taxas máximas de crescimento da despesa líquida recomendadas pelo Conselho, considerando limitada, em âmbito e duração, a flexibilidade prevista na cláusula de derrogação nacional para a defesa e a energia".

A posição surge depois de, na orientação orçamental dirigida a Portugal e divulgada em julho passado, o Conselho da UE ter recomendado ao país que respeitasse os limites máximos de crescimento da despesa líquida, tendo em conta os desvios registados em 2025 e projetados para 2026 face à trajetória recomendada.

Em julho passado, aquando da adoção das recomendações incluídas no pacote de primavera do semestre europeu, o Conselho pediu também esforços para habitação acessível, dada a crise habitacional no país e na UE, matéria relativamente à qual Lisboa disse agora a Bruxelas que "Portugal tem procurado aumentar a oferta de habitação e melhorar o acesso à mesma".

Na semana passada, em entrevista à agência Lusa, o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, classificou a crise habitacional como "um dos fatores de risco" para a economia portuguesa, alertando para o forte aumento dos preços das casas nos últimos anos e o impacto negativo nas famílias.

No domínio da energia, o Conselho da UE criticou, ainda em julho passado, a manutenção de subsídios significativos aos combustíveis fósseis, nomeadamente num contexto de crise energética de preços desencadeada pelas tensões no Médio Oriente.

Outra das preocupações europeias prendia-se com os riscos que o envelhecimento da população representa para a sustentabilidade financeira do sistema de pensões.

No OE2027, o Governo prevê um excedente orçamental de 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2027, após um saldo equilibrado em 2026 e um excedente de 0,7% em 2025.

Já a Comissão Europeia, nas previsões de outono divulgadas na semana passada, antecipa um défice de 0,1% do PIB em 2027, que deverá aumentar para 0,3% em 2028, apesar da redução progressiva da dívida pública, que deverá atingir 83,2% do PIB no próximo ano.

Bruxelas prevê ainda um abrandamento do crescimento económico português, de 2,3% em 2026 para 1,9% em 2027, num contexto de redução do investimento público com o fim do ciclo do Plano de Recuperação e Resiliência.