Saiba o que hoje é notícia

Representantes ucranianos e russos retomam hoje o diálogo direto em Abu Dhabi, com mediação norte-americana, sob uma onda de pessimismo sobre o fim da guerra iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.

As expectativas para a reunião de dois dias na capital dos Emirados Árabes Unidos são poucas, dado que as partes se têm mantido praticamente irredutíveis nas exigências, sobretudo territoriais.

Kiev quer voltar às fronteiras originais, o que implica a devolução da Crimeia anexada por Moscovo em 2014, enquanto a Rússia quer manter todo o território que reclama ter conquistado.

A resolução da guerra ordenada há quase cinco anos pelo líder russo, Vladimir Putin, não passa apenas por questões de soberania territorial e as reuniões em Abu Dhabi ocorrem num momento particular marcado, entre outros aspetos, pela derrota estrondosa do "mediador" norte-americano Donald Trump nas eleições intercalares de 03 de novembro.

Do outro lado do Atlântico, e também em consequência das intercalares norte-americanas, a Europa tem sido mais assertiva na exigência de um papel na busca de uma solução para a guerra, pese embora as conhecidas dificuldades de consensos na União Europeia.

Os europeus repetiram nos últimos dias que são eles que tomam decisões sobre a segurança da Europa, sobretudo depois de Trump ter anunciado "um grande acordo" sobre a Ucrânia e o próprio continente.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A banda norte-americana The Last Internationale inicia hoje, em Lisboa, a sua digressão europeia, poucos dias depois do lançamento do seu mais recente álbum, "Road to Freedom".

Formados em Nova Iorque, em 2008, os The Last Internationale, constituídos pela vocalista Delila Paz e pelo guitarrista Edgey, atuam esta noite no LAV -- Lisboa ao Vivo.

O álbum "Road to Freedom" sucede a títulos anteriores como "Running for a Dream", "We Will Reign" e a "Soul On Fire". Este ano, o duo nova-iorquino já tinha lançado o 'single' "Animals" e o álbum "Live In Europe". A nova digressão europeia, a decorrer até março, vai passar por mais de 40 cidades de duas dezenas de países, como Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Áustria, Itália, Noruega, Suécia, Países Baixos e Grécia.

Em 2023, num dos seus recentes concertos em Portugal, em Vilar de Mouros, a banda encerrou a sua atuação com a interpretação de "Grândola, vila morena", de José Afonso.

INTERNACIONAL

O Knesset (parlamento israelita) inicia hoje os trabalhos parlamentares após as eleições de 27 de outubro, com uma agenda dominada pela criação de uma comissão de inquérito aos ataques liderados pelo Hamas, em 07 de outubro de 2023.

O arranque dos trabalhos da 26.ª sessão legislativa do Knesset realiza-se num contexto marcado pela perda da maioria parlamentar do bloco favorável ao líder do Likud e primeiro-ministro cessante, Benjamin Netanyahu, e pela tentativa da oposição de aproveitar os seus lugares para assumir o controlo da câmara e posteriormente a liderança do país.

A comissão de inquérito ao 07 de Outubro tem sido recusada por Netanyahu, na sequência de várias revelações que põem em causa a sua gestão do dia mais sangrento da história de Israel.

Mas esta comissão foi uma promessa eleitoral do líder do bloco da oposição, Gadi Eisenkot, que no domingo foi indigitado pelo Presidente israelita, Isaac Herzog, para formar governo, na qualidade de representante político com mais recomendações no parlamento.

Gadi Eisenkot, líder do Yashar!, conta com 28 dias para apresentar uma solução viável no parlamento, prorrogáveis por mais 14 dias.

Ainda neste primeiro dia de trabalhos está prevista a nomeação de um novo presidente do órgão legislativo e um discurso de Isaac Herzog.

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A catedral de Toledo recebe hoje a "missa funeral" das 69 vítimas do acidente ferroviário em Urda, na véspera da primeira greve geral em 14 anos em Espanha e do arranque da campanha das eleições de 29 de novembro.

A missa contará com a presença dos Reis de Espanha, Felipe VI e Letízia Ortiz, do vice-primeiro-ministro, Carlos Cuerpo, da ministra da Educação e ex-presidente da câmara de Toledo, Milagros Tolón, do presidente do governo regional de Castela-La Mancha, Emiliano García-Page, e do presidente do Partido Popular e líder da oposição, Alberto Núñez Feijóo.

O primeiro-ministro e líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE), Pedro Sánchez, não estará hoje na catedral de Toledo.

Presidida pelo arcebispo de Toledo, Francisco Carro Chaves, a "missa funeral" pretende lembrar e homenagear as 69 pessoas que morreram no acidente, uma delas de nacionalidade portuguesa.

Dez pessoas permanecem hospitalizadas na sequência do acidente, que aconteceu quando dois comboios de alta velocidade, em que viajavam mais de 500 pessoas, colidiram.

PAÍS

As seis pessoas detidas no Porto, na madrugada de 25 de outubro, por protestarem pelo direito à habitação são ouvidas hoje pelo Ministério Público para se pronunciarem sobre a suspensão provisória do processo que, se recusarem, seguirá para julgamento.

A suspensão provisória do processo é uma alternativa ao julgamento, ou seja, em vez de o Ministério Público deduzir acusação, o processo fica suspenso por um determinado período enquanto o arguido cumpre certas obrigações ou regras de conduta.

Os seis manifestantes foram detidos na madrugada de 25 de outubro, após a intervenção da polícia na acampada do Porto, na praça D. João I, por um crime de desobediência.

Na altura, e à saída do tribunal, o advogado dos manifestantes, Ricardo Salazar, disse que se houver suspensão provisória do processo não é por as pessoas serem culpadas, mas porque há pessoas que precisam de ter o cadastro limpo para poder ter acesso a uma profissão.