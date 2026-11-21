A CGTP-IN realiza hoje, em Lisboa, uma manifestação nacional por melhores salários e pensões e contra o aumento do custo de vida, com início às 14:30 no Saldanha e percurso até aos Restauradores.

A iniciativa, convocada sob o lema "Um novo rumo para Portugal", reivindica também o direito à saúde, habitação, educação e segurança social, bem como a redução e o controlo dos preços dos bens e serviços essenciais.

A manifestação foi anunciada em 29 de outubro pelo secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira, após uma reunião do Conselho Nacional da central sindical, que apelou aos trabalhadores para fazerem de novembro "um grande mês de ação e de luta".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu Nacional da Música vai assinalar o primeiro aniversário em Mafra, no distrito de Lisboa, com dois dias de programação, hoje e domingo, que incluem concertos e um 'peddy-paper'.

As comemorações arrancam hoje com o concerto "Ancestralidade" às 17:30, protagonizado pelo músico gambiano Mbye Ebrima.

No domingo, o museu organiza para o público em geral uma das atividades que diz ter mais sucesso junto de escolas: um 'peddy-paper' pela exposição", com o título "À procura de morcegos, unicórnios e outras fantasias".

No mesmo dia, às 17:30, o Ensemble Bonne Corde com Diana Vinagre no violoncelo faz uma comemoração tripla: Dia de Santa Cecília, aniversário do 1.º aniversário do Museu Nacional da Música e encerramento da 38.ª Temporada Música em São Roque.

DESPORTO

O Sporting é o segundo 'grande' a entrar na Taça de Portugal de 2026/27, ao receber hoje o União da Serra, do quarto escalão, enquanto Vitória de Guimarães Sporting de Braga protagonizam o único jogo entre primodivisionários.

Os 'leões' disputam o segundo jogo sob o comando de Paulo Fonseca, que sucedeu a Rui Borges e ao interino Tiago Fernandes, novamente em casa, onde já tinha vencido o Moreirense, por 1-0, para o campeonato.

O Sporting, finalista vencido da Taça, enfrenta, a partir das 18:00, o emblema de Santa Catarina da Serra, do concelho de Leiria, que ocupa o sexto lugar da Série B do Campeonato de Portugal, que na prova 'rainha' já superou o 'vizinho' União de Pombal (5-0), o Amora (3-4) e o histórico Vitória de Setúbal (4-2 nas grandes penalidades, depois do 1-1).

Tal como os 'verde e brancos', também o Sporting de Braga, por estar nas competições europeias, se estreia apenas nesta ronda, mas logo no terreno do eterno rival local Vitória de Guimarães, no jogo de maior cartaz da ronda, marcado para as 20:30, no Estádio Dom Afonso Henriques.

Casa Pia e Arouca, ambos da I Liga, vão jogar nos campos do Atlético e do Mafra, da Liga 3, respetivamente, enquanto Estoril Praia e Marítimo são anfitriões de Felgueiras e Desportivo de Chaves, do segundo escalão.

AVS e Tondela defrontam-se na Vila das Aves, no único dos sete encontros marcados para este sábado entre equipas da II Liga, numa quarta eliminatória que prossegue no domingo, com outros oito embates, culminando com a 'visita' do Benfica, recordista de vitórias na prova, com 26, ao detentor do troféu Torreense, no emprestado Estádio Nacional, em Oeiras, habitualmente reservado para a final.

INTERNACIONAL

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, apresenta hoje uma proposta revista sobre o próximo orçamento plurianual da União Europeia (UE), para 2028 a 2034, ambicionando um acordo político entre os líderes até final do ano.

A iniciativa de António Costa visa aproximar as posições dos diferentes Estados-membros, de forma a viabilizar um acordo numa das próximas reuniões de chefes de Estado e de Governo da UE: na cimeira extraordinária prevista para a próxima semana ou na reunião regular de meados de dezembro.

A apresentação, que deve incluir propostas sobre novas receitas próprias da UE, surge num contexto de impasse nas negociações, depois de a chamada caixa de negociação apresentada pela presidência semestral irlandesa do Conselho, no início de outubro, ter sido alvo de críticas por parte de praticamente todos os países.

Os chamados países "frugais", como a Alemanha, os Países Baixos ou a Dinamarca, consideraram que os cortes ao orçamento previstos pela Irlanda (na ordem dos 8% em relação à proposta inicial da Comissão Europeia) não eram suficientes.

Já os países "amigos da coesão", que incluem Portugal, argumentaram pelo contrário que a proposta irlandesa incluía demasiados cortes, nomeadamente em áreas como a competitividade ou a cooperação global.

PAÍS

Mais de 50 organizações de todo o país manifestam-se hoje, em Lisboa, para "exigir respeito pela voz das populações e dos territórios" e contra projetos que consideram ameaçar os recursos naturais e as comunidades locais.

A iniciativa, designada como "Mega-Protesto", tem início às 14:30, com uma concentração no Marquês de Pombal, seguindo depois até Assembleia da República.

Segundo os organizadores do protesto, o objetivo é criar uma "mobilização continuada", tendo em conta o aumento de "mega projetos contestados no país", nomeadamente as mega centrais solares Sophia e Beira, localizadas na zona da Beira Baixa, a exploração mineira e a agricultura intensiva.

Entre as 50 organizações que apoiam o "Mega Protesto" está a Associação Povo e Natureza de Barroso (Vila Real), BRAVA (Rede de Resistência Rural), Cova da Beira Converge (Castelo Branco), Protejo - Movimento pelo Tejo (Santarém) e Quercus.