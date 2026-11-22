O Papa Leão XIV recebe hoje 1.300 pessoas carentes para um almoço solidário no Vaticano, uma iniciativa que mantém a tradição de assinalar o X Dia Mundial dos Pobres.

A iniciativa realizou-se no dia 15 nas dioceses de todo o mundo, mas foi adiada no Vaticano devido à viagem apostólica do Papa à América do Sul.

O encontro é organizado pelo Dicastério para o Serviço da Caridade em parceria com a Cruz Vermelha Italiana.

Na sua mensagem dedicada a esta jornada, Leão XIV sublinhou a dimensão humana da exclusão social, alertando que "os pobres dos nossos dias são os esquecidos e os marginalizados: privados de uma palavra e de um rosto, e não só do pão".

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Teatro Nacional D. Maria II vai publicar a obra completa de teatro de Gil Vicente e o primeiro volume de cinco volumes será apresentado hoje no Salão Nobre daquele teatro nacional, em Lisboa.

Dedicado a textos escritos entre 1502 e 1512, o primeiro volume deverá incluir obras como "Auto da Visitação", "Auto dos Reis Magos", "Quem Tem Farelos?", "Auto da Alma" e "Auto da Índia".

A introdução, notas e estabelecimento de texto da coleção são de José Camões, investigador principal da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e membro do Centro de Estudos de Teatro, onde desenvolve investigação sobre a história do teatro em Portugal, o teatro ibérico do Século de Ouro e a edição de teatro clássico português.

A sessão de apresentação conta com Santos Morillo, José Camões e com o diretor artístico do teatro, Pedro Penim. A iniciativa é de entrada livre.

DESPORTO

O espanhol Marc Márquez (Ducati) pode sagrar-se pela oitava vez campeão do mundo de mundial de MotoGP no Grande Prémio de Portugal, 21.ª e penúltima ronda da temporada, bastando-lhe terminar entre os nove primeiros para revalidar o título.

O piloto catalão, de 33 anos, dispõe de uma nova oportunidade para igualar o recorde do italiano Giacomo Agostini na categoria principal, depois de uma queda na corrida sprint de sábado, quando seguia em terceiro, ter adiado os festejos.

Márquez mantém 431 pontos, com 55 de vantagem sobre o compatriota Jorge Martín (Aprilia) e 62 sobre o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), vencedor da sprint e que parte da 'pole position', quando restam 62 pontos por distribuir entre a corrida de hoje e a última ronda, em Valência.

Um nono lugar, equivalente a sete pontos, será suficiente para o espanhol, segundo na grelha de partida, assegurar o título sem depender dos adversários, podendo também festejar com um resultado inferior. Se o compatriota Jorge Martín (Aprilia) não terminar nos dois primeiros e o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) não vencer, Márquez será campeão mesmo sem pontuar.

A corrida de MotoGP está marcada para as 13:00, com 25 voltas ao Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, num programa que inclui também as provas de Moto3 e Moto2, antes do encerramento da temporada em Valência, no próximo fim de semana.