A Comissão Europeia divulga hoje as suas previsões económicas de outono, num contexto "ensombrado" pela incerteza no crescimento económico devido ao impacto do conflito no Médio Oriente, à volatilidade dos preços energéticos e aos riscos quanto à inflação.

As novas projeções, apresentadas esta manhã em Bruxelas pelo comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis, deverão atualizar o cenário económico traçado na primavera, quando o executivo comunitário antecipou um abrandamento do crescimento na sequência do choque energético provocado pelo prolongamento do conflito no Médio Oriente.

"Embora os dados relativos ao crescimento económico tenham sido mais positivos este ano do que inicialmente previsto, as perspetivas globais continuam ensombradas pela incerteza", disse Valdis Dombrovskis na semana passada, apontando que "isto é particularmente evidente no que diz respeito aos preços da energia, que continuam a apresentar níveis muito elevados e uma forte volatilidade".

Nas previsões económicas de primavera, publicadas em maio passado, a Comissão estimou que o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro crescesse 0,9% em 2026 e 1,2% em 2027 e para o conjunto da União Europeia (UE), a previsão apontava para um crescimento de 1,1% e uma recuperação de 1,4% em 2027.

Bruxelas antecipava uma inflação de 3% na zona euro em 2026 e de 3,1% no conjunto da UE, que baixariam respetivamente para 2,3% e 2,4% em 2027.

No caso português, as previsões económicas de primavera apontavam para um crescimento do PIB de 1,7% em 2026 e de 1,8% em 2027.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O vencedor da segunda edição do Prémio Europeu de Dança Salavisa, criado pela Fundação Calouste Gulbenkian em conjunto com várias outras organizações internacionais, vai ser hoje revelado, sem que haja qualquer lusófono entre os nomeados.

Os cinco finalistas do prémio, que tem um valor de 150 mil euros, são a italiana Chiara Bersani, o australiano Dan Daw, o neerlandês Jefta van Dinther, o mexicano Lukas Avendaño e a sul-africana Mamela Nyamza.

Os cinco nomes foram escolhidos por representantes de cada instituição que compõe a organização do prémio: Dansehallerne (Dinamarca), Fondazione Fabbrica Europa per le arti contemporanee ETS (Itália), Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), Joint Adventures (Alemanha), KVS (Bélgica), Maison de la Danse/Biennale de la Danse (França), Mercat de les Flors (Espanha), Sadler's Wells (Reino Unido) e Tanzquartier Wien (Áustria).

Na primeira edição, que teve a portuguesa Catarina Miranda entre os finalistas, o prémio Salavisa foi atribuído ao bailarino e coreógrafo moçambicano Idio Chichava e à artista anglo-ruandesa Dorothée Munyaneza.

DESPORTO

A seleção portuguesa atua pela primeira vez em jogos oficiais em Cardiff, onde frente ao País de Gales quer segurar o primeiro lugar do Grupo A4 da Liga das Nações de futebol e esquecer o 'desastre' de Braga.

Na sexta e última jornada, Portugal volta apenas a estar a um ponto do conquistar o grupo e assegurar o estatuto de cabeça de série nos quartos de final, mas o encontro em solo britânico ganhou ainda maior importância depois da goleada sofrida frente à Dinamarca, por 4-1, no sábado, naquela que foi a pior derrota de sempre da seleção nacional em jogos oficiais em casa.

Portugal, que pode ser primeiro perdendo, desde que a Dinamarca não vença na receção à Noruega, vai defrontar os galeses com duas baixas de peso, já que o central Rúben Dias, castigado, e médio e capitão Bernardo Silva, lesionado, foram dispensados do estágio, assim como João Palhinha, igualmente suspenso.

Em contrapartida, o lateral João Cancelo está de regresso, depois de ter falhado o duelo com a Dinamarca, devido a castigo.

Todos já 'amarelados' e em perigo de exclusão para a primeira mão dos quartos de final, que será em março de 2027, continuam Renato Veiga, Rúben Neves, Vitinha e Bruno Fernandes, que deverá voltar a ser o capitão em Cardiff.

Portugal lidera o Grupo A4 com 12 pontos, mais três do que a Dinamarca, enquanto a Noruega tem seis e o País de Gales três.

O País de Gales-Portugal está agendado para as 19:45, no Estádio Cardiff City, e terá arbitragem do alemão Sven Jablonski.

INTERNACIONAL

França vive hoje uma nova jornada de greves e manifestações, convocada pelos sindicatos da administração pública, cujas reivindicações se centram em aumentos salariais, além das dos estudantes e professores no setor da Educação.

A Confederação Geral do Trabalho (CGT), o segundo maior sindicato nacional e um dos principais promotores desta mobilização --- que representa uma espécie de continuidade em relação às paralisações de 05 de novembro ---, contabilizou 179 manifestações organizadas em todo o país.

Prevê-se que a maior delas seja, como habitualmente, a de Paris, com início marcado para as 14:00 (13:00 de Lisboa) e que seguirá um percurso aprovado pelo comando da polícia metropolitana: da Praça da Nação à Praça de Itália.

Segundo o canal televisivo BFMTV, as forças de segurança estimam a presença de entre 40 mil e 80 mil pessoas.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Tribunal Supremo (TS) de Moçambique inicia hoje, sob fortes medidas de segurança, em Maputo, o julgamento do ex-candidato presidencial moçambicano Venâncio Mondlane, acusado de cinco crimes, incluindo incitamento ao terrorismo, no âmbito das manifestações pós-eleitorais.

O Ministério Público (MP) moçambicano responsabiliza Venâncio Mondlane, que nunca reconheceu os resultados oficiais das eleições gerais de 09 de outubro de 2024, por mergulhar Moçambique no "caos", sendo-lhe imputada a prática dos crimes de apologia pública ao crime, incitamento à desobediência coletiva, instigação pública a um crime, instigação ao terrorismo e incitamento ao terrorismo

O julgamento decorre no TS por se tratar de um membro do Conselho de Estado, por inerência, enquanto segundo candidato presidencial mais votado, tendo aquele órgão aprovado o levantamento da imunidade.

O comando-geral da polícia moçambicana apelou à população para acompanhar o julgamento com serenidade, pedindo respeito pela ordem pública e pelos limites legais do direito à manifestação.

O julgamento, em que incorre em penas de mais de 20 anos de cadeia, decorrerá na Secção Criminal do TS, com sessões diárias entre as 10:00 e as 15:30 locais. O coletivo integra cinco juízes-conselheiros, enquanto o MP terá dois procuradores-gerais adjuntos.

SOCIEDADE

Os guardas prisionais iniciam hoje uma greve geral até 03 de janeiro, com exceção dos serviços mínimos e do trabalho urgente dos grupos de intervenção e cinotécnico, decretada pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP).

O sindicato exige com esta paralisação que o Governo cumpra o já negociado sobre a regulamentação do pagamento do trabalho extraordinário e plano plurianual de promoções e segundo curso de chefes, entre outras reivindicações.

O presidente do SNCGP, Frederico Morais, explicou à Lusa que, com esta greve geral, pelo menos 70% dos reclusos ficarão fechados nas celas 22 horas por dia.

Como estabeleceu um acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), não haverá visitas íntimas, não poderão entrar sacos com alimentos e roupas, existirá apenas uma visita semanal por recluso e a cantina abrirá uma vez por semana, para compra de produtos de necessidade, como de higiene e comida.

As exceções vão para as diligências de acompanhamento a consultas urgentes, desde que haja perigo de saúde para os reclusos, e todos os procedimentos legais que envolvam a liberdade ou alteração das medidas de coação dos presos.