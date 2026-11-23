O OE para 2027 que chega hoje à votação final resumiu-se à intimidade parlamentar entre PS e Chega - ditos inimigos mortais perante os holofotes e amantes discretos na arte de votar. O que prometia ser mais um exercício da liturgia orçamental degenerou num mercado de conveniências, onde dois partidos que juraram combater-se até à extinção descobriram, com enternecedora facilidade, que o ódio tem os seus limites quando há um Governo para derrotar e que até o diabo pode servir de padrinho.

O PS continua derreado pela ressaca do poder, enquanto o Chega, que nunca lhe conheceu o sabor, já saliva com o cheiro, numa simbiose de ambições em que ambos reclamam o direito de governar sem o incómodo de assumir as responsabilidades dessa governação.

André Ventura, o filósofo-rei platónico que terá descido à terra por incumbência divina para salvar Portugal do socialismo, exorciza socialistas nos comícios para depois lhes prestar vassalagem no Parlamento, juntando-se à esquerda na legislação laboral, nas medidas para a habitação e nas investidas orçamentais, com uma devoção que faria corar alguns militantes do Largo do Rato. Tamanha ferocidade antissocialista, para tão prestáveis serviços ao socialismo - é uma das mais curiosas contradições da nossa zoologia política. Como ensina o conhecido ditado inglês, se anda como um pato, nada como um pato e grasna como um pato, talvez seja excessivo continuar a tê-lo como um leão.

José Luís Carneiro, acompanhado pela proverbial modéstia de Brilhante Dias, parece empenhado em ressuscitar a política dos truques de António Costa, de quem foi número dois no Largo do Rato, nos tempos áureos do costismo. O resultado é um socialismo carregado de sonsice, onde os princípios têm prazo de validade e o pudor político é um estorvo para quem tem pressa de regressar ao poder. Até Pedro Nuno Santos, que conduziu o PS ao pior resultado eleitoral da sua história, teve a dignidade de defender o caminho em que acreditava, porque há mais honra em perder por convicções do que em abdicar dela para voltar a ganhar. Carneiro, pelos vistos, prefere o outro Marx, Groucho, na célebre máxima, “estes são os meus princípios, se não gostam, tenho outros”.

A política portuguesa parece cada vez mais povoada por espíritos que confundem a flexibilidade democrática com a ausência de princípios, como se a coerência fosse uma excentricidade reservada aos que ainda não descobriram as vantagens do oportunismo.

Apesar de tudo isto, o Governo também não escapa a esta pantomima, porque a exaltação diária dos nossos píncaros nos rankings internacionais coabita mal com a súbita indigência orçamental invocada sempre que são precisas negociações. A prudência é uma virtude governativa, mas o seu culto obsessivo acaba por converter a estabilidade num eufemismo respeitável para a imobilidade, sobretudo quando as sondagens passam a determinar os limites da coragem política. Se os lugares da AD e do PS nas intenções de voto estivessem invertidos, seria interessante ver quantos sermões sobre a estabilidade sobreviveriam à tentação das urnas. Quem governa só até onde as sondagens permitem acaba por entregar a direção do país a quem o rebentou.

É verdade que a herança da geringonça deixou marcas toxicamente profundas nos costumes políticos e parlamentares, e que sofremos hoje com as consequências desses tempos, só que, neste momento como nessa altura, o problema de Portugal já não é a falta de políticos com ambição de poder, é a escassez de quem conserve alguma ambição para o país depois de o conquistar.

Faltam homens de Estado e sobram as ambições mesquinhas, numa República onde a mediocridade se alimenta das derrotas alheias e a vitória sobre o adversário se tornou o último refúgio de quem já perdeu qualquer ambição para o país.