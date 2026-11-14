Saiba o que hoje é notícia

Mais de 30 cidades em Portugal saem hoje à rua pelo "direito a morar", no âmbito da manifestação nacional convocada pela plataforma Casa Para Viver, que exige a reversão da nova lei do arrendamento, entre outras medidas.

"Não nos vão roubar o direito a morar" é o lema comum dos 32 protestos pelo direito à habitação que vão acontecer em Angra do Heroísmo, Aveiro, Beja, Braga, Bragança, Castelo Branco, Caldas da Rainha, Coimbra, Covilhã, Évora, Faro, Funchal (concentração de manhã e manifestação à tarde, Grândola, Guarda, Guimarães, Horta, Leiria, Lisboa, Marinha Grande, Nazaré, Ponta Delgada, Portalegre, Portimão, Porto, Samora Correia, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Novas, Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.

A proposta de lei do Governo para alterar o regime de arrendamento urbano -- aprovada na generalidade, com o voto a favor de PSD, IL e CDS-PP e a abstenção do Chega -- abre caminho a contratos mais flexíveis e despejos mais céleres.

Às políticas de habitação adotadas pelo Governo a Casa Para Viver, plataforma que reúne uma centena de associações e coletivos pela habitação e que já mobilizou milhares de pessoas nas ruas em várias datas, ao longo dos últimos três anos, contrapropõe mais regulação: das rendas, dos contratos, dos despejos, das casas devolutas, do alojamento local, da especulação imobiliária.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O festival Caminhos do Cinema Português, que começa hoje e decorre até 21 de novembro em Coimbra, vai exibir 126 filmes, numa programação que conta com antestreias de João Botelho, Raquel Freire e Ico Costa.

A 32.ª edição do festival dedicado ao cinema português vai exibir 126 filmes, entre as várias secções competitivas e não competitivas do festival, que terá como espaço central de exibição o Teatro Académico de Gil Vicente.

O evento conta também com sessões na Casa do Cinema de Coimbra, Auditório Salgado Zenha e Convento São Francisco (onde haverá programação para escolas e onde decorrerá a cerimónia de encerramento), havendo ainda extensões do festival na Mealhada e em Góis.

Este ano, o Caminhos irá contar com a antestreia de "Mulheres de Abril", de Raquel Freire, filme que celebra as mulheres que lutaram contra o fascismo e colonialismo português, assim como do novo filme de João Botelho, "O Velho Salazar", sobre o ditador português, e "Povo e Poder", de Ico Costa, a partir das presidenciais de Moçambique em 2024.

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A Praça da República, em Viana do Castelo, vai ser hoje palco para a antestreia mundial do filme de animação "Viana -- A Lenda dos Corações de Ouro", realizado por Rodrigo Carvalho com produção da Watermelon Productions.

Cinco dias antes da estreia nas salas de cinema nacionais, o filme vai ser exibido "numa tenda com acesso reservado a convidados", enquanto o "público poderá também acompanhar as atuações, através dos painéis instalados no exterior", segundo informações do município partilhadas esta semana através das redes sociais.

Em Viana do Castelo, as salas de cinema do centro comercial Estação Viana, encerradas desde janeiro, reabrem na próxima quinta-feira, para acompanhar a estreia do filme.

"Viana - A Lenda dos Corações de Ouro" -- que terá uma versão em inglês - conta com as vozes, entre outros, de Daniela Melchior, Pêpê Rapazote, Melânia Gomes, Vasco Palmeirim e Nuno Markl.

DESPORTO

A seleção portuguesa defronta hoje em Braga a Dinamarca, numa partida da quinta jornada da Liga da Nações de futebol, em que necessita apenas de um ponto para confirmar o primeiro lugar do Grupo A4.

Já com os quartos de final garantidos, e naquele que será o primeiro jogo desde o abandono de Cristiano Ronaldo, Portugal vai entrar em campo totalmente vitorioso no agrupamento, com o empate a ser suficiente para conquistar o grupo e assegurar o estatuto de cabeça de série na próxima fase.

Depois de 23 anos, 234 jogos, 146 golos, um Campeonato da Europa, duas Ligas das Nações e vários recordes, Ronaldo despediu-se da seleção portuguesa e vai ser homenageado no Estádio Municipal de Braga, com todos os jogadores lusos a subirem ao relvado com a emblemática camisola número '7' do antigo capitão.

INTERNACIONAL

As autoridades francesas anteveem para hoje até 60 manifestações em todo o país, naquele que é o quinto sábado consecutivo de protestos contra o aumento do custo de vida e em defesa dos serviços públicos.

Liderados pelo movimento "coletes amarelos" e por associações estudantis, o Governo francês decidiu manter um forte destacamento de segurança para acompanhar os protestos -- cerca de 70 mil operacionais mobilizados -- e evitar possíveis incidentes.

"Esperamos ter entre 50 e 60 manifestações em todo o território nacional", afirmou na sexta-feira o ministro do Interior de França, Laurent Nuñez, numa entrevista a uma emissora francesa, na qual alertou que o dia apresenta dificuldades específicas devido à ausência das principais organizações sindicais profissionais, como a CGT, que habitualmente notificam e organizam as manifestações.

O ministro alertou ainda para a possível presença de grupos violentos que poderão tentar perturbar o desenrolar das manifestações, atacar estabelecimentos comerciais e causar destruição nos centros das cidades. Nas mesmas declarações, referiu a possível presença de setores da extrema-esquerda e da extrema-esquerda radicalizada.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

Mais de 400 mil eleitores cabo-verdianos, dos quais 76.400 na diáspora (18% do total), escolhem hoje quem vai assumir o cargo de Presidente da República nos próximos cinco anos.

José Maria Neves, atual Presidente, é apoiado pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, poder), que já dirigiu e pelo qual foi primeiro-ministro durante 15 anos (2001-2016).

A ex-ministra da Justiça, Joana Rosa, conta com o apoio do Movimento para a Democracia (MpD). Joana Rosa é a primeira mulher a inscrever o nome no boletim de voto das eleições presidenciais do país.

O boletim tem outros quatro candidatos sem ligações aos dois principais partidos: Gilson Alves, médico, Casimiro Pina, jurista, Antero Tavares, juiz, e Loisito Sousa, docente.

As eleições de hoje vão decorrer em cerca de mil mesas de voto nas ilhas, entre as 08:00 e as 18:00 (entre as 09:00 e as 19:00 em Lisboa), enquanto na diáspora haverá cerca de 240.