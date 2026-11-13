Universidades da Madeira e do Brasil investigam massagem neonatal em bebés prematuros

A Universidade da Madeira (UMa), em parceria com a Universidade Federal do Ceará (Brasil), está a desenvolver um projecto de investigação internacional sobre a massagem neonatal, com o objectivo de reforçar a evidência científica acerca da sua segurança e dos seus efeitos nos bebés prematuros.

A investigação é liderada por Otília Freitas, docente da Escola Superior de Saúde da UMa e investigadora do RISE-HEALTH Polo UMa, e pretende reunir e produzir conhecimento científico que permita sustentar a integração desta intervenção de enfermagem na prática clínica.

Os resultados do projecto irão apoiar a submissão da massagem neonatal à Nursing Interventions Classification (NIC), uma classificação internacional de intervenções de enfermagem. A eventual inclusão permitirá reforçar o reconhecimento desta prática como uma intervenção especializada, baseada na evidência científica, e promover a sua utilização em diferentes contextos de cuidados neonatais.

A investigação ganha particular relevância no contexto da prematuridade, uma vez que os bebés que nascem antes das 37 semanas de gestação necessitam frequentemente de cuidados especializados para apoiar o desenvolvimento neurocomportamental e reduzir o stress associado ao internamento.

Segundo a Universidade da Madeira, quando realizada por profissionais devidamente qualificados e sustentada pelas melhores evidências científicas disponíveis, a massagem neonatal pode contribuir para a estabilidade fisiológica, o aumento de peso, o desenvolvimento neurocomportamental e a autorregulação dos bebés, bem como para o fortalecimento da relação entre a mãe e o recém-nascido.

A intervenção enquadra-se numa abordagem de cuidados humanizados, que procura respeitar o ritmo e os sinais do bebé, envolver a família nos cuidados e favorecer o desenvolvimento saudável dos recém-nascidos mais vulneráveis.

Com este projecto, o RISE-HEALTH Polo UMa pretende contribuir para a validação científica de intervenções de enfermagem seguras e humanizadas, promovendo a melhoria dos cuidados prestados aos bebés prematuros e às suas famílias.