Cerca de 200.000 frangos tiveram de ser abatidos na Suécia devido à deteção de um foco da Doença de Newcastle num produtor de ovos no sul do país nórdico, noticiou hoje a imprensa local.

As autoridades sanitárias suecas indicaram no seu site que se tinha declarado uma epizootia (equivalente veterinário de uma epidemia) no condado de Halland (sul), tendo sido estabelecida uma zona de restrição, onde é proibido qualquer transporte de galinhas.

"Foi muito difícil. Foi ao mesmo tempo triste e stressante", afirmou à rádio sueca SR o diretor-geral da Vastkustagg, o produtor de ovos, Oscar Olsson, na sequência do abate.

Os frangos ficaram infetados com a Doença de Newcastle, um vírus também conhecido como Pseudopeste Aviária.

"É claro que vai demorar alguns dias a recuperar, mas é preciso olhar para o futuro, reunir as equipas, limpar, tirar o melhor partido da situação e, muito simplesmente, procurar um regresso à normalidade", acrescentou Olsson.

Esta doença respiratória altamente contagiosa não representa qualquer perigo para os seres humanos, mas pode causar perturbações neurológicas nas aves, uma diminuição da postura de ovos e um aumento da mortalidade, segundo a Organização Mundial de Saúde Animal.