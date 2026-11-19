O Continente já comprou mais de mil toneladas de produtos aos agricultores madeirenses este ano. O número foi revelado por João Pedro Santos, director de Operações do Continente na Madeira, à margem do VIII Encontro Anual do Clube de Produtores, no Museu da Banana.

Actualmente, cerca de 15 produtores abastecem directamente as lojas da cadeia na Região, mas o grupo pretende aumentar esse número. "Queremos é que eles produzam mais", afirmou, destacando o trabalho de formação e capacitação desenvolvido pela Academia do Clube de Produtores.

O responsável confirmou ainda a intenção de expandir a rede de lojas e o parque logístico na Madeira. Sobre o supermercado em construção na Estrada da Calheta, não avançou uma previsão de abertura.

Relativamente às queixas dos moradores de Água de Pena devido ao ruído e aos trabalhos nocturnos no parque logístico, garantiu que a MC está a analisar soluções e já tem medidas em curso para minimizar os incómodos. "Todos os cenários estão em análise", afirmou, admitindo a possibilidade de transferência para um parque empresarial. Uma solução deverá ser apresentada "muito em breve", sem adiantar datas.