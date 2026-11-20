O SESARAM estima que 15 mil pessoas vivam com estas patologias na Madeira, mas não sabe quantas residem em cada concelho, quais as faixas etárias mais afectadas ou quantos cartões de identificação foram emitidos. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje e que pode ler na página 10. O cartão de identificação pode ser decisivo numa emergência.

A maior mancha gráfica vai para a iniciativa do DIÁRIO, que foi uma autêntica ‘Noite de Craques’. Futebol e futsal madeirenses celebraram os protagonistas da última época, nas páginas 20 a 22.

Destaque também para os milhões para travar perdas de água. Na página 8 falamos de como a Lagoa do Palheiro perde quase 70% da água e vai receber uma intervenção de 2,9 milhões de euros. Já na página 2, a Calheta investe 2,7 milhões para reduzir desperdício em 46%.

Na entrevista, Pedro Falé explica aposta que fez a empresa. Fnac investe 1,5 milhões na nova loja. A marca assinala 20 anos de presença, e revela as prioridades para o futuro, nas páginas 24 e 25.

Por fim, nos Casos do Dia, burlões usam número do Santander. Os clientes recebem chamadas de falsa funcionária e mensagens pelo canal habitual do banco. Saiba mais pormenores na página 14.

Estas e outras notícias constam da edição desta sexta-feira do seu DIÁRIO, disponível em papel e na versão e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa pode aceder ao site dnoticias.pt ou ouvir a rádio TSF-Madeira.

Bom dia com o DIÁRIO!