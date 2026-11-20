A Federação Nacional dos Médicos prevê que a greve da função pública de hoje tenha "maiores constrangimentos nas consultas e cirurgias programadas" a partir das 08:00, com a entrada em funcionamento dos serviços não abrangidos pelos serviços mínimos.

"Esta é uma greve pelos doentes e pelo Serviço Nacional de Saúde. [A ministra da Saúde] Ana Paula Martins sabe o caos que se passa na saúde e nada faz para resolver", disse aos jornalistas a vice-presidente da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Joana Bordalo e Sá, junto ao Hospital de São João, no Porto.

Os trabalhadores da administração pública estão hoje em greve para reclamar a negociação da Proposta Reivindicativa Comum (PRC) para 2027, que defende um aumento salarial não inferior a 15%, num mínimo de 150 euros.

A dirigente da FNAM, que é também presidente do Sindicato dos Médicos do Norte, lembrou que se continuam a registar "demasiadas horas de espera dos doentes e dos idosos num serviço de urgência", ainda há 1,3 milhões de utentes sem médico de família e os bebés continuam a nascer nas ambulâncias.

"É uma greve, sobretudo, na defesa dos doentes e na defesa do SNS".

"Estamos a assistir àquilo que é a degradação das infraestruturas, onde chove literalmente em centros de saúde, em hospitais, e não vemos nada no Orçamento do Estado que permita recuperar ou reverter esta situação".

Ainda sem dados concretos sobre a adesão a este protesto, a que a FNAM aderiu, Joana Bordalo e Sá disse que se espera de uma "grande adesão".

"Nós contamos que tudo o que seja cirurgia e consulta programada vá ter um grande constrangimento, e a responsável por esta situação é mesmo Ana Paula Martins. Médicos, enfermeiros e técnicos de saúde, para poderem estar a trabalhar em pleno no SNS, precisam de condições dignas de trabalho, salários que sejam justos e carreiras valorizadas", afirmou.

A partir das 08:00 também vão continuar os serviços mínimos que os médicos irão cumprir "rigorosamente", disse.

E insistiu: "Cada constrangimento aqui, na saúde em particular, tem um responsável e chama-se Ana Paula Martins, que tem de responder por tudo o que está a acontecer no dia-a-dia nas várias esferas da saúde e nada faz para resolver".