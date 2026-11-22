Bahrein atingido por ataque iraniano que Teerão diz ser resposta a novas manobras dos EUA
Um ataque iraniano provocou ontem um incêndio num complexo industrial no Bahrein, país que já foi alvo de quatro ataques desde meados de novembro, com Teerão a alegar que foi uma resposta a novas manobras militares dos Estados Unidos.
"Como resultado da agressão iraniana, uma instalação industrial civil foi atacada, o que provocou um incêndio no local (...). Relatórios preliminares indicam danos materiais; não houve registo de vítimas", informou o Ministério do Interior do Bahrein num comunicado.
Vídeos e fotografias divulgados em redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo sobre uma área ao sul da capital do Bahrein, Manama.
O Comando Geral das Forças de Defesa do Bahrein afirmou, em comunicado, que os sistemas antiaéreos do país "intercetaram vários ataques aéreos iranianos", que "provocaram a queda de alguns destroços, causando danos materiais, mas sem deixar vítimas".
Teerão, por seu turno, disse que as forças iranianas lançaram um ataque contra radares do sistema Patriot norte-americano no Bahrein.
"Em resposta a ataques e violações contínuas do espaço aéreo do Irão (...), os radares do sistema Patriot do Exército dos Estados Unidos, localizados nas bases de Al Rifa e Auali, no Bahrein, foram atacados" com mísseis e drones, informou a Guarda Revolucionária iraniana, exército ideológico da República Islâmica, num comunicado.
Nos últimos dias, a Guarda Revolucionária iraniana já tinha anunciado ter visado, em diversas ocasiões, instalações norte-americanas no Bahrein.
Este país não era alvo de ataques desde setembro, quando foi atingido por mísseis iranianos em represália por ataques norte-americanos, alegadamente a partir de bases naquele país, contra a ilha iraniana de Qeshm.
No sábado mesmo, Teerão informou ter intercetado um drone norte-americano que tinha como alvo essa ilha, situada no estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica no centro da guerra no Médio Oriente, iniciada em fevereiro por ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão.