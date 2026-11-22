Um ataque iraniano provocou ontem um incêndio num complexo industrial no Bahrein, país que já foi alvo de quatro ataques desde meados de novembro, com Teerão a alegar que foi uma resposta a novas manobras militares dos Estados Unidos.

"Como resultado da agressão iraniana, uma instalação industrial civil foi atacada, o que provocou um incêndio no local (...). Relatórios preliminares indicam danos materiais; não houve registo de vítimas", informou o Ministério do Interior do Bahrein num comunicado.

Vídeos e fotografias divulgados em redes sociais mostraram uma grande coluna de fumo sobre uma área ao sul da capital do Bahrein, Manama.

Footage of an Iranian Drone in the Skies of Bahrain and CLOSE UP footage of the fire Some say the fire was from a FAILED U.S. interceptor others are saying it was a DIRECT HIT drone strike. Also, reports of fire trucks are heading towards the American base. https://t.co/Ftl7qddyhU — Ryan Rozbiani (@RyanRozbiani) November 21, 2026

O Comando Geral das Forças de Defesa do Bahrein afirmou, em comunicado, que os sistemas antiaéreos do país "intercetaram vários ataques aéreos iranianos", que "provocaram a queda de alguns destroços, causando danos materiais, mas sem deixar vítimas".

Teerão, por seu turno, disse que as forças iranianas lançaram um ataque contra radares do sistema Patriot norte-americano no Bahrein.

"Em resposta a ataques e violações contínuas do espaço aéreo do Irão (...), os radares do sistema Patriot do Exército dos Estados Unidos, localizados nas bases de Al Rifa e Auali, no Bahrein, foram atacados" com mísseis e drones, informou a Guarda Revolucionária iraniana, exército ideológico da República Islâmica, num comunicado.

Nos últimos dias, a Guarda Revolucionária iraniana já tinha anunciado ter visado, em diversas ocasiões, instalações norte-americanas no Bahrein.

Este país não era alvo de ataques desde setembro, quando foi atingido por mísseis iranianos em represália por ataques norte-americanos, alegadamente a partir de bases naquele país, contra a ilha iraniana de Qeshm.

No sábado mesmo, Teerão informou ter intercetado um drone norte-americano que tinha como alvo essa ilha, situada no estreito de Ormuz, uma via marítima estratégica no centro da guerra no Médio Oriente, iniciada em fevereiro por ataques israelitas e norte-americanos contra o Irão.