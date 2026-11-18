Os Estados Unidos e a Venezuela anunciaram hoje um acordo de cooperação militar, durante uma visita surpresa do secretário da Defesa norte-americano, Pete Hegseth, a Caracas, informou a televisão estatal venezuelana.

"Esperamos poder pôr isto em prática, aprofundando a nossa cooperação e parceria em matéria de defesa, de uma forma que aproveite a experiência das Forças Armadas dos Estados Unidos", afirmou Hegseth, em declarações transmitidas pela televisão.

Segundo o chefe do Pentágono, o acordo pretende "garantir que o povo venezuelano não seja ameaçado por intervenientes estrangeiros, narcoterroristas ou criminosos e que esteja seguro e protegido dentro das suas fronteiras soberanas".

A Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, classificou o entendimento como um "reinício da relação técnico-militar entre os dois países", após vários anos de tensões diplomáticas.

Rodríguez explicou que o acordo vai permitir reforçar a formação dos militares venezuelanos, melhorar os equipamentos operacionais e facilitar o acesso a novas tecnologias por parte da Força Armada Nacional Bolivariana (FANB).

O secretário da Defesa norte-americano foi recebido por Delcy Rodríguez no Palácio de Miraflores, sede da Presidência venezuelana, em Caracas.

A visita ocorre 10 meses depois da operação militar norte-americana que, em janeiro, levou à captura do então presidente Nicolás Maduro e da mulher, posteriormente transportados para os Estados Unidos.

Maduro encontra-se a ser julgado em território norte-americano, juntamente com a mulher, por acusações relacionadas com tráfico de droga, que ambos rejeitaram.

Pete Hegseth, um dos principais responsáveis pela operação militar que conduziu à captura de Maduro, é o mais alto dirigente norte-americano a visitar a Venezuela desde a intervenção.

O acordo representa uma nova etapa nas relações entre Washington e Caracas, depois de anos de confrontação política e diplomática e da operação militar que afastou Maduro do poder.