A Comissão Europeia disse hoje existirem apenas "diferenças marginais" entre as previsões económicas de Bruxelas e as das autoridades portuguesas, como do Conselho das Finanças Públicas, destacando antes o crescimento português acima da média da União Europeia (UE).

"Diria que não existem diferenças significativas entre as nossas previsões e as das autoridades portuguesas. Se compararmos as previsões da Comissão Europeia com as do Conselho das Finanças Públicas, verificamos que a previsão da Comissão para um pequeno excedente orçamental este ano é ligeiramente inferior à do Conselho das Finanças Públicas, que aponta para um excedente de 0,2% do PIB [Produto Interno Bruto]", disse o comissário europeu da Economia, Valdis Dombrovskis.

Falando em conferência de imprensa em Bruxelas no dia em que a instituição divulgou as previsões económicas de outono, o responsável indicou que, "para o próximo ano, a previsão da Comissão Europeia, que aponta para um ligeiro défice, é, na realidade, um pouco mais otimista do que a previsão do Conselho das Finanças Públicas", uma vez que "este último prevê um défice de 0,2% do PIB no próximo ano e de 0,5% do PIB em 2028".

"Assim, deste ponto de vista, não diria que exista qualquer desalinhamento significativo entre as previsões. Existem sempre diferenças marginais, que decorrem de diferentes datas de referência para a recolha de dados, de pressupostos distintos, entre outros fatores", justificou Valdis Dombrovskis, em resposta à Lusa.

Para o comissário europeu da Economia, Portugal tem no período em análise "um bom desempenho económico do país, com um crescimento económico de 2,3% este ano e de 1,9% no próximo ano, valores que superam as taxas médias de crescimento da União Europeia".

"No que diz respeito às contas públicas, prevê-se que o saldo orçamental se mantenha próximo do equilíbrio, com um excedente de 0,1% do PIB este ano, um défice de 0,1% no próximo ano e um défice de 0,3% em 2028", assinalou.

Já questionado sobre a crise habitacional no país, Valdis Dombrovskis referiu que "esta constitui efetivamente outra área que suscita particular preocupação no caso de Portugal".

"Os preços da habitação aumentaram muito significativamente nos últimos anos, exercendo uma pressão crescente sobre a acessibilidade à habitação e, por conseguinte, é importante dar resposta a esta questão", salientou.

De acordo com Valdis Dombrovskis, "essa resposta deverá passar, sobretudo, por reformas do lado da oferta, nomeadamente através do aumento da oferta de habitação e da agilização e aceleração dos processos de licenciamento".

"Esta é, aliás, uma questão que também estamos a acompanhar ao nível da União Europeia. Como sabem, apresentámos o Plano de Ação Europeu para a Habitação a Preços Acessíveis e estamos igualmente a preparar, para o próximo ano, um pacote europeu dedicado à habitação", adiantou.

Em causa estão medidas que o executivo comunitário vai divulgar no próximo ano no domínio da aceleração dos processos de licenciamento, especificamente no setor da habitação, "com o objetivo de aumentar efetivamente a oferta de habitação a preços acessíveis", concluiu.