A criminalidade geral na Venezuela registou uma redução de 11,87% entre 01 de janeiro e 16 de novembro de 2026 face ao mesmo período do ano anterior, segundo dados divulgados sexta-feira pelas autoridades venezuelanas.

No entanto, os dados divulgados registam, segundo o Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminalísticas (CICPC, antiga Polícia Técnica Judiciária), um aumento de 32,35% nos casos de extorsão, num contexto de alerta para o "sequestro virtual".

"Na incidência geral do delito, observa-se uma redução de 11,87 por cento em comparação com o mesmo período do ano anterior. A cifra total baixou de 36.388 para 32.068, o que representa uma redução líquida de 4.320 delitos face ao ano passado", anunciou o diretor do CICPC.

Douglas Rico falava durante o programa radiofónico "CICPC al Día", transmitido pelas redes sociais locais e pela plataforma do Ministério do Interior, Justiça e Paz venezuelano, tendo precisado que a taxa geral caiu de 105,64 para 92,16.

No balanço dos crimes contra as pessoas (cujo subtotal passou de 10.609 para 10.483, menos 126 ocorrências), detalhou que o número de vítimas de homicídio diminuiu 10,42%, passando de 931 em 2025 para 834 este ano (em 679 casos iniciados).

"Temos 834 vítimas no que vai do ano, o que indica que temos 2,4 homicídios por cada 100.000 habitantes. Estamos na segunda metade do mês de novembro e esperamos fechar em menos de três pontos para este ano", sublinhou.

Segundo o diretor do CICPC, 492 casos de homicídio registados em 2026 já foram esclarecidos, a par de 127 do ano anterior que estavam pendentes, restando 187 por esclarecer.

"Nós não falamos de casos resolvidos, mas sim de casos esclarecidos, porque o caso se resolve uma vez que há uma sentença definitivamente firme desse facto de que se teve conhecimento", apontou.

Em contrapartida, disse, a extorsão subiu 32,35%, passando de 102 para 135 casos, num contexto em que destacou o fenómeno do "sequestro virtual".

"Continuam a ocorrer o que nós chamamos de sequestro virtual, de pessoas que recebem ligações e, sob ameaça, entregam algum bem", disse, precisando que há cidadãos que, quando a sua família ou negócio é ameaçado, por medo, cedem e acabam por entregar os seus bens.

Douglas Rico sublinhou, contudo, que a população está a denunciar mais este tipo de crime.

"As pessoas perderam o medo de vir denunciar este tipo de delito e isso permite-nos ter esta cifra, de que neste ano vão 135 casos conhecidos, o que indica que aumentou 33 casos em relação ao ano passado", disse.

Entre os crimes contra a propriedade, que caíram 16,27% em relação a 2025, passando de 25.779 para 21.585, o CICPC destaca quedas nos delitos informáticos (-2.645 casos, para 5.497, ou -32,49%), nos furtos (-877, para 9.002, -8,88%) e nos roubos (-651, para 1.476, -30,61%).

Caiu também o roubo de veículos (-198, para 584, -25,32%) e os sequestros (menos três casos, para 2, -60%).

Registaram-se ainda descidas nos casos de violência física (-32, para 3.737, -0,85%), de tráfico de pessoas (-12, para 53, -18,46%) e de violações (menos três casos, para 22, -12,00%).

Em sentido inverso, aumentaram 8,84% os furtos de veículos, sobretudo motociclos, de 1.459 para 1.588 casos, os delitos de lesões corporais em 0,31% (+18, para 5.837) e as burlas em 0,55% (+18, para 3.301).

Sobre as lesões corporais, o diretor associou o aumento a confrontos, brigas e discussões pela ingestão de álcool.