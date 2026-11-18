O Grupo Municipal 'Funchal Sempre Melhor', da coligação PSD/CDS, destacou o reforço dos apoios municipais às crianças e famílias do Funchal, dando particular ênfase ao aumento de 107% no investimento no Programa de Apoio à Natalidade e à Família, face a 2025.

Numa iniciativa realizada durante a semana em que se assinala a adopção da Convenção sobre os Direitos da Criança pelas Nações Unidas, o deputado municipal João Vares Luís lembrou que "a Assembleia Municipal do Funchal aprovou, em 2025, e o Município encontra-se a implementar, a Estratégia Local dos Direitos da Criança, que define, de forma mais estruturada, as medidas e prioridades para esta área".

Se o objetivo é a construção de uma Cidade Amiga das Crianças, importa-nos que as políticas públicas reflitam programas específicos e, neste âmbito, gostaria de salientar o Programa de Apoio à Natalidade e à Família, um investimento que cresceu 107% face a 2025 e que ajuda mais de 1500 crianças funchalenses, através do pagamento de despesas relacionadas com a creche, saúde e alimentação João Vares Luís, deputado municipal

Também nesta iniciativa, João Vares Luís saudou "o trabalho de complementaridade com os apoios do Governo Regional, que a Câmara Municipal desenvolve, nomeadamente através da concessão, a todas as crianças, de vales para fazer face a encargos com manuais e material escolar".

"No Funchal, asseguramos o futuro colocando as crianças em primeiro lugar e ajudando as suas famílias ao longo do seu desenvolvimento. Este é um propósito materializado para o qual o nosso grupo municipal continuará a contribuir", finalizou o autarca da coligação PSD/CDS.