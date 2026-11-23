A comunidade portuguesa na África do Sul está preocupada com a insegurança do país, nomeadamente com os raptos e assaltos, que afetam sobretudo pequenos comerciantes lusófonos, afirmou hoje à Lusa o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.

"Há uma grande preocupação com a segurança, isso é evidente. As pessoas tomam muitas precauções", declarou Emídio Sousa, num balanço, feito por telefone, da sua primeira visita oficial à África do Sul, onde se encontrou com representantes da comunidade portuguesa, dirigentes associativos e empresários.

Emídio Sousa relatou ter ouvido testemunhos de raptos, que considerou ocorrerem "com alguma frequência", sobretudo entre portugueses ligados ao comércio de proximidade, como restaurantes, supermercados e mercearias e talhos.

"São alvos muitas vezes prediletos dos sequestradores", afirmou, acrescentando ter identificado nos comportamentos dos portugueses uma preocupação constante em evitar situações de risco.

O secretário de Estado explicou que a insegurança é uma questão abordada por Portugal junto das autoridades sul-africanas através dos canais diplomáticos, embora tenha sublinhado que o combate à criminalidade cabe às instituições locais.

De forma geral, o governante considerou "francamente positivo" o balanço da sua deslocação, que termina terça-feira, em Joanesburgo, e destacou a dimensão e a integração da comunidade portuguesa na sociedade e na economia sul-africanas.

Segundo o secretário de Estado, os dados oficiais apontam para cerca de 300 mil portugueses no país, enquanto as autoridades sul-africanas estimam uma população de 700 mil pessoas, embora a representação diplomática portuguesa considere que o número real poderá situar-se "entre os dois valores".

O governante recordou que muitas famílias portuguesas que viviam em Moçambique e Angola se fixaram na África do Sul após a descolonização, onde reconstruíram as suas vidas a partir de 1975, sendo que, no país, há uma grande comunidade madeirense.

"A nossa comunidade tem um sentimento de pertença a Portugal absolutamente notável", afirmou, elogiando o papel das associações na preservação da língua, da cultura e das tradições portuguesas, como, por exemplo, as missas dadas em português.

O secretário de Estado destacou também a ação social desenvolvida pelas instituições portuguesas, particularizando os lares de idosos, que procuram responder às necessidades dos emigrantes mais velhos.

Segundo o governante, os principais pedidos recebidos durante a visita estiveram relacionados com apoios para a aquisição de equipamentos, pequenas obras e remodelações destas instituições, incluindo cadeiras de rodas, equipamentos de apoio à higiene e melhorias nas cozinhas e o Governo irá tentar ajudar.

O ensino da língua portuguesa foi outra das preocupações apresentadas, perante as dificuldades de recrutamento.

Emídio Sousa reconheceu que a carreira tem atualmente pouca atratividade, mas disse esperar que a revisão do Regime Jurídico do Ensino Português no Estrangeiro (RJEPE), já aprovada em Conselho de Ministros e cuja entrada em vigor está prevista para 01 de janeiro, permita incentivar o recrutamento, particularmente de jovens.

A vertente económica foi outro dos eixos da visita ao país, com encontros com empresários portugueses dos setores da pesca, agricultura, construção e comércio.

Foi também destacada a existência de oportunidades de negócio entre os dois países, nomeadamente na manutenção de embarcações, na tecnologia aplicada às pescas e no setor agroalimentar, como o azeite português.

A iniciativa Portugal Nação Global - cuja segunda edição está marcada para 28 e 29 de abril de 2027, no Porto - foi apresentada na Cidade do Cabo e terá uma nova sessão prevista em Joanesburgo esta terça-feira.

"Estamos aqui a lançar as sementes e esperemos que elas produzam resultados nos próximos tempos", concluiu.