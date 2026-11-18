As autoridades consulares portuguesas na Venezuela emitiram um alerta à comunidade portuguesa naquele país, na sequência da detecção de chamadas telefónicas fraudulentas feitas em nome dos consulados.

De acordo com a informação divulgada pelo Correio da Venezuela, os alegados funcionários contactam cidadãos para os convidar a integrar supostos grupos de WhatsApp dos consulados. Durante as chamadas, solicitam outros dados pessoais, nomeadamente códigos de verificação enviados para os telemóveis ou endereços de correio electrónico das vítimas.

Perante esta situação, as autoridades consulares esclarecem que nenhum funcionário ou representante dos consulados solicita, por telefone, códigos de verificação, palavras-passe ou informações de acesso pessoal.

As autoridades apelam, por isso, à população para que não partilhe códigos recebidos por mensagem, não forneça palavras-passe e evite abrir ligações suspeitas enviadas para os telemóveis ou e-mails.

Até ao momento, foram identificados dois números de telefone alegadamente utilizados nestas tentativas de burla: 04161508671 e 04224040676.

A comunidade portuguesa é aconselhada a manter-se vigilante, desconfiar de contactos suspeitos em nome das representações diplomáticas e denunciar eventuais tentativas de fraude.