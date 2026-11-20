A greve convocada para esta sexta-feira por três estruturas sindicais levou ao encerramento de oito escolas na Madeira e afectou parcialmente a actividade lectiva de outros 40 estabelecimentos de ensino.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia há instantes, no turno da manhã aderiram à paralisação 777 dos 3.367 docentes em exercício de funções, o equivalente a 19%. Entre os funcionários não docentes, registaram-se 660 adesões, num universo de 3.562 trabalhadores, correspondendo a 14%.

Greve fecha “algumas” escolas na Madeira Algumas escolas da Região Autónoma da Madeira estão encerradas esta sexta-feira devido à greve dos trabalhadores da Função Pública, convocada pela Frente Comum dos Sindicatos. A paralisação é também assinalada com uma concentração junto ao edifício do Governo Regional, na Avenida Arriaga, onde os sindicatos denunciaram a degradação das condições de trabalho e a desvalorização dos profissionais.

Durante o turno da tarde, a adesão dos docentes foi de 15%, com 420 grevistas entre os 2.212 profissionais em exercício de funções. No caso dos funcionários não docentes, foram contabilizadas 654 adesões, num total de 3.540 trabalhadores, o que representa igualmente 14%.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL), pelo Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) e pelo Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM).

Os dados dizem respeito às escolas e aos serviços tutelados pela Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.