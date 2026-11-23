A precipitação registada em Outubro ficou abaixo da normal climatológica em todas as estações meteorológicas da Madeira com dados disponíveis para comparação. A maior diferença verificou-se no Chão do Areeiro, onde foram contabilizados 140,9 milímetros de chuva, menos 186,8 milímetros do que o valor de referência para este mês.

Os dados constam da síntese meteorológica de Outubro de 2026, divulgada hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), com informação cedida pela Delegação Regional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O contraste entre estações foi particularmente expressivo. Enquanto o Chão do Areeiro registou o maior acumulado de precipitação, o Lugar de Baixo teve apenas 0,1 milímetros. O valor máximo diário foi de 35,8 milímetros, também no Chão do Areeiro, no dia 8.

No número de dias com chuva, o Santo da Serra destacou-se com 28 dias em que a precipitação atingiu pelo menos 0,1 milímetros e 16 dias com valores iguais ou superiores a 1 milímetro. Para o limiar de 10 milímetros, o Chão do Areeiro registou seis dias, enquanto o Santo da Serra contabilizou dois dias com precipitação igual ou superior a 20 milímetros. No limiar dos 30 milímetros, Chão do Areeiro e Pico do Areeiro tiveram um dia cada.

Funchal teve temperatura 0,9 graus acima da média

Na temperatura do ar, quatro das seis estações meteorológicas com informação disponível apresentaram médias superiores às respectivas normais climatológicas, enquanto duas registaram valores inferiores.

O maior desvio positivo ocorreu no Funchal/Observatório, onde a temperatura média ficou 0,9 graus Celsius acima do valor de referência.

A temperatura média mais elevada foi registada no Lugar de Baixo, com 23,2 graus, enquanto o Pico do Areeiro apresentou a média mais baixa, de 10,9 graus.

Quanto aos extremos, a temperatura máxima absoluta atingiu 28,8 graus no Funchal/Observatório, no dia 1, e a mínima absoluta desceu aos 2,1 graus no Pico do Areeiro, no dia 24.

O Lugar de Baixo contabilizou 28 dias com temperaturas máximas iguais ou superiores a 25 graus. No Funchal/Lido foram igualmente registadas 28 noites tropicais, caracterizadas por temperaturas mínimas iguais ou superiores a 20 graus.

Humidade chegou aos 100% em nove estações

A humidade relativa média mensal variou entre 62%, na Quinta Grande, e 98%, no Santo da Serra. O valor mínimo diário foi de apenas 4%, no Pico do Areeiro, a 26 de Outubro. Em sentido contrário, a humidade atingiu os 100% em nove estações meteorológicas, em diferentes dias do mês.

No vento, Santa Catarina/Aeroporto registou a maior intensidade média, com 19 quilómetros por hora, enquanto no Monte se verificou a mais baixa, de 4,9 quilómetros por hora. A rajada máxima chegou aos 85,7 quilómetros por hora no Pico Alto, no dia 24.

Porto Santo teve mais horas de sol

Na insolação, o Porto Santo/Aeroporto liderou entre as estações com informação disponível, com 204,9 horas de sol descoberto. Seguiram-se o Funchal/Observatório, com 181,2 horas, e Santa Catarina/Aeroporto, com 153,8 horas.

Já a temperatura média da água do mar, medida no Molhe da Pontinha, no Funchal, fixou-se em 23,4 graus. A média diária oscilou entre os 22,7 graus, no dia 24, e os 24 graus, nos dias 6 e 7.