O transporte colectivo de passageiros por autocarro cresceu 5,9% na Madeira nos primeiros nove meses de 2026, face ao período homólogo, totalizando 20,7 milhões de passageiros. Em sentido contrário, a aquisição de veículos novos por residentes na Região recuou 19,3%, enquanto os acidentes de viação com intervenção policial diminuíram ligeiramente, para 3.085 ocorrências.

Os dados são divulgados hoje pela Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM), no âmbito das estatísticas dos transportes relativas ao 3.º trimestre e aos primeiros nove meses de 2026, acompanhadas por uma série retrospectiva referente ao período entre 1976 e 2025.

No transporte colectivo por autocarro, as carreiras urbanas registaram o crescimento mais expressivo. Entre Janeiro e Setembro, transportaram 13,7 milhões de passageiros, mais 8,3% do que nos primeiros nove meses de 2025. Nas carreiras interurbanas foram contabilizados 7 milhões de passageiros, correspondendo a um aumento homólogo de 1,3%.

A evolução confirma uma maior utilização dos transportes públicos, sobretudo nas ligações urbanas, que concentram aproximadamente dois terços dos passageiros transportados por autocarro na Região.

Foto EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Menos automóveis novos

No mercado automóvel, a tendência foi diferente. Segundo a informação recolhida pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP), junto do Instituto dos Registos e do Notariado, foram registados 4.127 veículos novos adquiridos por residentes na Madeira entre Janeiro e Setembro, menos 19,3% do que no período homólogo.

Só no 3.º trimestre foram contabilizadas 1.375 aquisições, menos 710 do que entre Julho e Setembro de 2025, traduzindo uma quebra de 34,1%.

A DREM ressalva que estes números dizem respeito às aquisições efectuadas por entidades residentes na Região, incluindo empresas de rent-a-car, não correspondendo às vendas realizadas pelas concessionárias de automóveis que operam na Madeira.

Já a transferência de registo de veículos usados apresentou uma evolução ligeiramente positiva. No 3.º trimestre foram registados nas Conservatórias 4.293 veículos automóveis usados, mais 22 do que no período homólogo, o equivalente a um crescimento de 0,5%. Do total, 89,4% eram ligeiros de passageiros, 9,5% ligeiros de mercadorias e cerca de 1% veículos pesados.

Nos primeiros nove meses do ano, as transferências de registo de usados aumentaram 2%.

Acidentes provocaram 11 mortos

Nas estradas da Madeira, a PSP contabilizou 3.085 acidentes de viação com intervenção policial entre Janeiro e Setembro, menos 0,5% do que no mesmo período de 2025.

Apesar da ligeira redução das ocorrências, o número de vítimas manteve-se praticamente inalterado: 1.046 pessoas, menos uma do que no período homólogo.

Entre as vítimas, 970 sofreram ferimentos ligeiros, 65 ficaram gravemente feridas e 11 perderam a vida na sequência dos acidentes.

Foto Arquivo/Helder Santos/Aspress

Teleféricos com quebra acumulada

Também os teleféricos da Região registaram uma evolução negativa no acumulado dos primeiros nove meses de 2026. Foram vendidos mais de 898,1 mil bilhetes, menos 20,8% do que no período homólogo, enquanto as receitas totalizaram cerca de 12,9 milhões de euros, representando uma quebra de 17,6%.

A DREM explica que os resultados foram condicionados pelo encerramento da maioria dos teleféricos para obras de manutenção, situação já assinalada na divulgação dos dados do primeiro trimestre.

Ainda assim, o 3.º trimestre apresentou uma recuperação homóloga, com os bilhetes vendidos a aumentarem 4,3% e as receitas 7,3%.

No total dos bilhetes vendidos entre Janeiro e Setembro, 92,4% foram destinados a adultos, 5,1% a crianças e os restantes 2,5% a outros utilizadores, incluindo agricultores, residentes e estudantes.