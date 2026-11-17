O dirigente da CDU, Duarte Martins, denunciou esta terça-feira, no centro do Funchal, a redução da oferta de transportes públicos na Região, concretizada pela empresa Horários do Funchal, que cortou 45% das viagens aos domingos, confirmando a notícia que o DIÁRIO já avançara na edição impressa de hoje, com grande destaque na capa.

Taxa turística enche cofres das câmaras Oito municípios da Madeira arrecadaram 21 milhões de euros em 2025 graças à taxa turística. O Funchal concentrou quase dois terços deste montante, com 14 milhões, e foi a autarquia portuguesa onde a taxa mais pesou nas receitas. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 17 de Novembro.

A CDU confirma que aos domingos se realizam menos 1.109 trajectos do que num dia útil, que oito carreiras foram totalmente suprimidas e que quase três em cada dez paragens vêem passar o último autocarro do dia antes das 21 horas.

A CDU considera que a medida penaliza sobretudo trabalhadores por turnos ou de fim-de-semana, jovens, famílias e idosos sem alternativa de transporte individual, e acusa os responsáveis políticos e a administração da empresa de incoerência, por defenderem a mobilidade sustentável e a descarbonização enquanto reduzem o serviço, empurrando os utentes para o automóvel particular.

A força política exige a reversão imediata dos cortes, o alargamento da rede de carreiras e o fim do encerramento precoce do serviço, bem como mais investimento na modernização e na frequência do serviço e a valorização dos trabalhadores do sector.