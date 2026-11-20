A Madeira Parques Empresariais (MPE) está a reforçar a estratégia de captação de investimento para os parques empresariais da Região e a apostar na internacionalização das empresas aí instaladas. A iniciativa foi promovida esta sexta-feira, em Braga, durante as 'Conversas do BPF', encontro organizado pelo Banco Português de Fomento que reuniu cerca de 1.500 empresários.

A convite da instituição, o presidente do Conselho de Administração da MPE, Gonçalo Pimenta, participou no evento, onde apresentou as condições e vantagens de instalação nos parques empresariais da Madeira e estabeleceu contactos com potenciais investidores de diferentes sectores de actividade.

A participação permitiu também aprofundar a cooperação com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, tendo em vista o desenvolvimento de acções de capacitação dirigidas às empresas instaladas, ou que pretendam instalar-se, nos espaços geridos pela MPE.

Segundo Gonçalo Pimenta, é importante preparar os quadros destas empresas para os desafios da internacionalização, dotando-os de conhecimentos e ferramentas que facilitem a entrada em novos mercados e o crescimento da actividade exportadora. Actualmente, 25 empresas instaladas nos parques empresariais geridos pela MPE exportam para diferentes países. Um indicador que, segundo a entidade, demonstra o potencial de internacionalização destas estruturas e a importância de reforçar os mecanismos de apoio à expansão externa.

A cooperação com a AICEP já teve uma primeira concretização através do programa 'Madeira Goods Go Global', uma iniciativa de capacitação para a internacionalização que decorre em formato online, entre 9 e 26 de Novembro de 2026. O programa pretende dotar as empresas de competências e instrumentos para abordarem os mercados internacionais.

À margem do encontro, Gonçalo Pimenta convidou ainda a presidente da AICEP a participar na sessão comemorativa do 25.º aniversário da Madeira Parques Empresariais, marcada para 4 de Dezembro, no Hotel NEXT. O convite foi aceite, estando prevista a representação da agência pelo administrador executivo, Paulo Rios.

A MPE, entidade tutelada pela Secretaria Regional de Economia, considera que esta participação reforça duas linhas de actuação: a promoção dos parques empresariais como espaços de acolhimento de novos investimentos e o aumento da competitividade e da capacidade exportadora das empresas que neles operam.