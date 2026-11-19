Força Aérea transporta doente da Madeira para o continente
A Força Aérea Portuguesa assegurou, durante o dia de ontem, o transporte de um doente entre o arquipélago da Madeira e o continente, numa operação de longa distância.
De acordo com a informação divulgada, a missão foi realizada com recurso a um avião KC-390, da Esquadra 506 – “Rinocerontes”. A operação permitiu assegurar a ligação aérea entre a Madeira e o continente para o transporte do doente.
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