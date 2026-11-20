O PCP saudou, esta sexta-feira, os trabalhadores da Administração Pública que aderiram à greve, destacando a adesão registada na Região Autónoma da Madeira, que considera demonstrar o descontentamento dos profissionais perante a falta de valorização das carreiras e dos salários.

Em comunicado, os comunistas classificam a jornada de luta como histórica na Região e elogiam a intervenção das organizações sindicais que convocaram a paralisação.

Segundo o partido, a greve provocou o encerramento de estabelecimentos de ensino, como a Escola da Cruz de Carvalho, e da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos dos Viveiros, no Funchal, além de condicionar vários serviços autárquicos. No Hospital Dr. Nélio Mendonça, a consulta externa, o bloco operatório e outros serviços do SESARAM estiveram a funcionar com serviços mínimos, refere o PCP.

Para os comunistas, a adesão à greve demonstra que os trabalhadores "não estão dispostos a continuar a esperar por promessas que tardam em cumprir-se", numa referência aos compromissos assumidos pelos governos Regional e da República.

O PCP reafirma, por isso, a solidariedade com os trabalhadores e garante que continuará a defender aumentos salariais, a valorização das carreiras e o reforço dos serviços públicos.