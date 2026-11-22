O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan anunciou hoje a deteção de 24 aeronaves militares chinesas nos arredores da ilha, nas últimas 24 horas, além de 11 barcos de guerra e uma embarcação oficial da China.

Em comunicado, a mesma fonte indicou que 17 destes movimentos aéreos cruzaram a linha média entre o Estreito de Taiwan ou ingressaram em setores da autoproclamada Zona de Identificação de Defesa Aérea taiwanesa desde sábado.

Segundo o mapa divulgado pela Defesa, nove saídas de caças, helicópteros, aeronaves de apoio e drones cruzaram a linha média do estreito, enquanto outras oito, entre as quais bombardeiros, foram registadas no sudoeste da ilha.

As autoridades taiwanesas também detetaram dois globos procedentes da china continental, cujos movimentos foram seguidos pelos sistemas de vigilância da ilha.

As Forças Armadas taiwanesas deslocaram aeronaves e barcos, além de sistemas de mísseis costeiros, para supervisionar a atividade militar chinesa.

O aumento de movimentos acontece depois de no dia 03 de novembro Taiwan ter detetado 49 aeronaves militares chinesas nos arredores da ilha, o maior número diário registado este ano.