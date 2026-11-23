O ministro da Educação Ciência e Inovação defendeu hoje que as propinas são uma "componente estruturante" para as universidades e desafiou Chega e PS a tomarem "uma posição clara" sobre o modelo de financiamento do Ensino Superior.

"A lei estabelece as propinas como uma componente estruturante" do financiamento das universidades "e o Chega e o PS impedem o cumprimento dessa lei", afirmou Fernando Alexandre, no arranque do quarto dia de discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

O governante exigiu "que estes dois partidos tomem uma posição clara sobre o modelo de financiamento para o Ensino Superior" e considerou ser "urgente que o PS e o Chega clarifiquem a sua posição sobre as propinas".

As propinas no ensino superior vão ficar congeladas no ano letivo de 2027-2028, depois de o parlamento ter aprovado na sexta-feira uma proposta do Chega que trava o aumento pretendido pelo Governo.

Fernando Alexandre argumentou que "as universidades vão deixar de receber dezenas de milhões de euros em resultado de decisões avulsas do Chega e do PS" e defendeu que não se pode "prolongar a incerteza" vivida pelos estabelecimentos de ensino superior "desde 2021".

"O PS e o Chega querem acabar com as propinas, tornando as universidades totalmente dependentes das transferências do Estado?", questionou o ministro, desafiando ainda o partido de André Ventura e o de José Luís Carneiro a clarificarem se "consideram que o ensino superior deve ser pago na sua totalidade por todos os portugueses, ricos e pobres".