Ex-presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro fica em prisão preventiva por suspeita de corrupção

O ex-presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) da Região de Aveiro vai ficar em prisão preventiva, por suspeitas de corrupção, participação em negócio, abuso de poder e tráfico de influência, informou hoje fonte do Tribunal de Coimbra.

De acordo com a mesma fonte, o tribunal determinou ainda a proibição de contactos de Ricardo Matos com qualquer um dos restantes arguidos no processo.

O ex-presidente da ULS da Região de Aveiro está indiciado por um crime de corrupção passiva agravado para ato contrário aos deveres do cargo, cinco crimes de participação em negócio, um crime de abuso de poder e um crime de tráfico de influência.

Os outros dois arguidos ficaram sujeitos ao pagamento de uma caução de 25 mil euros cada, bem como à proibição de contactos, direta ou indiretamente e por qualquer meio, com os restantes arguidos e com funcionários e dirigentes da Ordem dos Enfermeiros.

Estão indiciados por um crime de corrupção ativa agravado para ato contrário aos deveres do cargo, quatro crimes de participação em negócio, em coautoria com Ricardo Matos, e um crime de abuso de poder, também em coautoria com o antigo presidente da ULS de Aveiro.

O ex-presidente da ULS da Região de Aveiro Ricardo Matos foi detido na última segunda-feira pela Polícia Judiciária (PJ), no âmbito da operação "Batas & Betão", tendo sido demitido no dia seguinte pela ministra da Saúde.

Em causa estão suspeitas de que o antigo responsável terá atribuído empreitadas a um empresário e a um engenheiro em troca de vantagens económicas, nomeadamente relacionadas com a construção de uma casa na praia da Barra, no concelho de Ílhavo.

A investigação abrange também alegadas irregularidades no processo de escolha de Ricardo Matos para a presidência do conselho de administração da ULS Aveiro, cargo que assumiu em maio.

Entretanto, os restantes membros do conselho de administração da ULS Aveiro anunciaram que vão manter-se em funções, assegurando a gestão da instituição e a continuidade da prestação de cuidados de saúde à população.

Num comunicado enviado à agência Lusa, os responsáveis afirmaram estar conscientes do seu dever de lealdade institucional e reafirmaram os princípios de integridade, rigor e dedicação ao serviço público.

Os membros do conselho de administração garantiram ainda que, durante o atual mandato, cumpriram os seus deveres no respeito pela legalidade e pelos princípios de uma gestão pública rigorosa, transparente e eficiente.

Sobre a contratação da sociedade Pedro Vaz Mendes & Associados, em agosto, os responsáveis esclareceram que os procedimentos observaram os mecanismos previstos no Código dos Contratos Públicos.

Segundo informação disponível no portal BASE, a ULS Aveiro realizou dois procedimentos por ajuste direto para a aquisição de serviços de assessoria jurídica àquela sociedade, nos valores de 60 mil e 39 mil euros.

Os contratos estão também a ser analisados no âmbito da investigação da PJ.