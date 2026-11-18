O primeiro contacto em 50 anos de um grupo de um povo indígena que vive isolado na Amazónia com outros indígenas, que não vivem isolados, levou hoje o Governo brasileiro a instalar uma sala de crise para lidar com a situação.

O ministro brasileiro dos Povos Indígenas, Eloy Terena, anunciou que a estrutura foi instalada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pela Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), para orientar os funcionários que estão na região sobre os procedimentos a adotar perante a aproximação dos indígenas.

"Principalmente, não forçar o contacto, até para que esses indígenas não sejam expostos", afirmou Eloy Terena, numa entrevista ao programa "Bom Dia, Ministro", transmitido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Eloy Terena alertou para a vulnerabilidade epidemiológica das comunidades isoladas, que não possuem as mesmas defesas imunológicas das populações que vivem em contacto com a sociedade, podendo doenças comuns, como a gripe, provocar mortes.

A aproximação, que ocorreu esta semana na Terra Indígena Arariboia, no estado do Maranhão, foi entre um grupo de 15 indígenas do povo Awá na aldeia Tauari, onde vivem os Guajajaras, que não vivem isolados.

Segundo a Funai, foi o povo Guajajara a registar com telemóveis as primeiras imagens do contacto dos Awá, num encontro raro que não acontecia há 50 anos na região.

Pelas imagens é possível ver que o grupo é formado por homens, mulheres e crianças trajando arcos e flechas, e a receber alimentos dos Guajajaras numa área de mata fechada.

O Brasil tem registados de 114 grupos indígenas isolados ou de pouco contacto, segundo o ministro, que destacou a existência de uma política de não contacto forçado, aplicada pelo Estado brasileiro desde a década de 1980.

A aproximação entre os Awá com os Guajajaras pode estar relacionada com a pressão de invasões, desmatamento, queimadas e exploração ilegal dos territórios, admitiu o ministro.

"Pode ser um pedido de socorro", afirmou Eloy Terena, acrescentando que as incursões ilegais de garimpeiros e madeireiros podem confinar os grupos isolados e ameaçar a sua sobrevivência, levando-os a procurar contacto com outras comunidades indígenas.

O ministro afirmou que a Funai mantém uma frente de proteção etnoambiental que monitoriza os grupos isolados, procurando evitar aproximações forçadas e garantir o respeito pela autodeterminação destas comunidades.

A Terra Indígena Arariboia, explicou, foi alvo de uma operação de retirada de invasores durante o atual Governo, seguida de um programa de consolidação da posse indígena, destinado a impedir o regresso de madeireiros, garimpeiros e criadores de gado ilegal.

O programa inclui o reforço da presença do Estado, apoio à produção indígena e equipamentos para os Guardiões da Floresta, grupos formados por indígenas que monitorizam e protegem o território, além de estruturas de acesso à água.

Em entrevista à TV Globo, o presidente da Associação dos Guardiões da Terra Arariboia, Olímpio Santos Guajajara, afirmou que eles evitaram estabelecer contacto com os Awá para respeitar a decisão do grupo de permanecer afastado de outras populações.

Segundo disse, o grupo dos 15 Awá voltou à floresta após o encontro com os Guajajaras e relatou que a diferença entre as línguas dificultou a comunicação entre os dois povos.

A Funai sublinhou, em nota, que situações envolvendo povos indígenas isolados exigem elevada responsabilidade do Estado, uma vez que estas comunidades têm o direito de decidir autonomamente como e quando estabelecer relações com outros grupos indígenas ou com a sociedade envolvente.

Segundo a fundação, eventuais aproximações ou interações pontuais "não significam necessariamente o abandono" da condição de isolamento nem o início de um processo permanente de contacto.