Os presidentes da China, Xi Jinping, dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, iniciaram hoje uma cimeira trilateral inédita em Shenzhen, com o desarmamento nuclear e as guerras na Ucrânia e no Irão na agenda.

O encontro decorre no complexo Kylin Villa, à margem da cimeira de líderes do fórum para a Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC), numa altura de crescentes tensões geopolíticas e rivalidades entre as três potências.

A Casa Branca procurou moderar as expectativas quanto à possibilidade de alcançar acordos imediatos, apresentando as conversações como um primeiro passo para explorar eventuais reduções dos arsenais nucleares.

A China destacou o caráter pioneiro da reunião e a sua importância para promover a estabilidade estratégica internacional.

O conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov afirmou que os três dirigentes deverão abordar o reforço das relações entre as grandes potências e o contributo destas para a estabilidade internacional, além da guerra na Ucrânia.

O controlo dos armamentos nucleares deverá ocupar um lugar central nas conversações, depois de o último tratado de desarmamento entre Washington e Moscovo, conhecido como Novo START, ter expirado em fevereiro.

Trump defendeu a negociação de um acordo "novo, melhorado e modernizado", que inclua também a China, cujo arsenal nuclear é substancialmente inferior aos dos Estados Unidos e da Rússia.

Segundo estimativas citadas pela agência norte-americana Associated Press (AP), Pequim possui mais de 600 ogivas nucleares, contra mais de 5.000 atribuídas a cada uma das outras duas potências.

Especialistas em controlo de armamento consideram, contudo, improvável que um único encontro produza avanços significativos.

"Precisamos de mais do que teatro diplomático e oportunidades para fotografias entre Xi, Putin e Trump na APEC", afirmou Daryl Kimball, diretor executivo da Associação para o Controlo de Armamentos, citado pela AP.

"E uma única reunião dificilmente produzirá avanços espetaculares", acrescentou.

A cimeira decorre também num contexto marcado pelas guerras na Ucrânia e no Irão, conflitos em que os três países têm posições e interesses divergentes.

Trump manifestou a intenção de discutir ambos os conflitos com os homólogos chinês e russo, embora a ausência da Ucrânia e dos aliados europeus das negociações suscite reservas quanto a eventuais entendimentos sobre o futuro da guerra.

O chanceler alemão, Friedrich Merz, alertou para o risco de um novo "momento Anchorage", numa referência ao encontro entre Trump e Putin no Alasca, em 2025, que não permitiu alcançar um acordo para pôr fim ao conflito ucraniano.

As conversações trilaterais realizam-se depois da retoma, este mês, das negociações entre a Rússia e a Ucrânia em Abu Dhabi, sob mediação norte-americana, sem resultados substanciais.

Na terça-feira, forças ucranianas atacaram a ponte da Crimeia, provocando danos estruturais reconhecidos por Moscovo. O Kremlin não excluiu que a operação tivesse como propósito perturbar a reunião entre os três presidentes.