Mais seis mulheres acusam o actor Russell Brand de má conduta sexual

Mais seis mulheres acusaram Russell Brand de má conduta sexual depois de o ator britânico ter sido condenado, na segunda-feira, a 10 anos e meio de prisão por violação e agressão sexual, informou ontem o jornal The Times.

Numa publicação na sua edição de domingo, o jornal Sunday Times noticiou que o ator e comediante manteve relações sexuais com uma mulher sem o seu consentimento e, em seguida, pediu desculpas pessoalmente e por mensagem de texto, enquanto estava com outra mulher mesmo depois de ela lhe ter pedido para parar.

Esta última mulher, que tinha 19 anos quando conheceu Brand, em 2007, afirmou que, após o incidente, o ator lhe disse: "Esta noite foi consensual. Ninguém fez nada que não quisesse".

Brand foi também acusado de conduta imprópria por uma fã que conheceu após uma atuação no The Chapel, uma sala de espetáculos em São Francisco, EUA, em 2013. A mulher disse que ele abusou dela.

Outra mulher relatou que Brand a abordou em 2005 num festival de música e disse: "Por favor, só preciso de fazer sexo contigo, eu pago-te", de acordo com informações publicadas sobre o comportamento o ator.

Brand foi também acusado de má conduta por uma mulher que ganhou um concurso de música e foi convidada a participar no seu programa em 2006. Depois de se terem encontrado esporadicamente ao longo do ano seguinte, alegou que o ator lhe pediu para lamber um tampo da sanita em sua casa e ficou irritado quando ela recusou.

Outra mulher, que trabalhava numa sala de espetáculos em Londres frequentada pelo humorista em 2015, relatou que um membro da sua equipa lhe disse: "Russell ama-te" e que "está na casa de banho acessível".

A mulher disse que, ao entrar, as luzes estavam apagadas e Brand afirmou precisar de papel higiénico, mas agarrou-a quando ela estendeu a mão para lho entregar.

Brand, de 51 anos, começou a cumprir a pena na segunda-feira na prisão de Wandsworth, em Londres, depois de ter sido considerado culpado por um tribunal londrino de violar uma mulher e agredir sexualmente outras três ao longo da sua carreira.

Ao proferir a sentença, na segunda-feira, o juiz Joel Bannathan, do Tribunal da Coroa de Southwark, no sul de Londres, descreveu o comediante como um "predador sexual", ao mesmo tempo que destacou a "determinação e a coragem" das vítimas que tiveram de lidar com o trauma dos crimes de Brand.