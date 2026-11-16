Educação em reflexão sobre o futuro

O Reitor da Universidade da Madeira lembrou, hoje, o longo caminho que tem vindo a ser feito na Educação, ao longo dos últimos 50 anos. “Há muito que dizer sobre o que foi feito”, disse Sílvio Fernandes, mas apontou constrangimentos sobre o futuro, muito devido ao avanço das tecnologias. “O sistema não é de liberdade absoluta”, atentou.

O III Encontro Regional de Administração Educacional, está a decorrer no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Funchal, com o tema ‘A Desumanização da Educação? Administração Educacional e A(u)tores Educativos perante Novos Desafios’. A iniciativa é organizada pela Associação Regional de Administração Educacional (ARAE) e a Universidade da Madeira.

Sílvio Fernandes assumiu que a Universidade é o sítio certo para abordar as mais diversas questões, para as questionar e investigar, passando conhecimento para outros.

Já a presidente da Associação Regional de Administração Educacional frisou a importância de se ter em conta diversas temáticas que vão estar no centro de debate. “Esta reflexão decorre num momento particularmente simbólico: 50 anos da lei de bases do sistema educativo”, apontou na sua intervenção Carla Teixeira.

“Quanto mais complexos se tornam os desafios, mais é necessário regressar às questões centrais”, apontou, acrescentando que a escola existe porque existem alunos.

Por seu lado, Laura Camacho, representante da divisão do pelouro da educação da Câmara Municipal do Funchal, afirmou que é inevitável pensar na humanização da educação sem pensar nos seus intervenientes. “Todos tê de ser classificados como autores”, apontou. “A cidade é um grande espaço educador”, afirmou Laura Camacho. A chefe de divisão assumiu o compromisso de diferenciação pedagógica sem transformar diferença em desigualdade.