O Chega (CH) conseguiu aprovar, na Assembleia da República, uma proposta para manter congeladas as propinas do ensino superior público no ano lectivo de 2027/2028, travando a actualização dos valores que o Governo pretendia aplicar a partir do próximo ano. A iniciativa foi aprovada na votação na especialidade do Orçamento do Estado para 2027, na passada sexta-feira, 20 de Novembro, com os votos favoráveis de CH, PS, Bloco de Esquerda, PAN e JPP. PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal votaram contra, enquanto Livre e PCP se abstiveram.

A proposta determina que as propinas dos cursos de licenciatura, mestrado, doutoramento e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) das instituições públicas de ensino superior não ultrapassem, em 2027/2028, os valores legalmente fixados para o ano lectivo de 2026/2027.

Nas licenciaturas, o limite máximo mantém-se nos 697 euros anuais, impedindo o aumento que o Governo pretendia introduzir através da actualização indexada à inflação.

O deputado madeirense Francisco Gomes, que hoje emitiu uma nota sobre esta medida, considera que a aprovação representa uma resposta às dificuldades financeiras sentidas por milhares de estudantes e respectivas famílias, num contexto de aumento do custo de vida, despesas com habitação e crescente pressão sobre os orçamentos familiares.

"Não podemos continuar a exigir às famílias portuguesas que suportem encargos sucessivamente mais elevados para garantir a formação académica dos seus filhos. O ensino superior deve constituir uma oportunidade de valorização pessoal e profissional, e transformar-se um privilégio reservado àqueles que dispõem de maiores recursos económicos. Com esta proposta, conseguimos impedir um novo agravamento das propinas e responder a uma preocupação legítima de milhares de estudantes", afirmou.

Francisco Gomes destaca ainda o impacto da medida na Região Autónoma da Madeira, onde a frequência do ensino superior implica, em muitos casos, despesas adicionais de alojamento, alimentação e deslocação para o continente.

"Para muitas famílias madeirenses, ter um filho na universidade representa um esforço financeiro enorme, frequentemente agravado pelos custos da insularidade e pela necessidade de estudar longe de casa. O congelamento das propinas não resolve todos esses problemas, mas constitui um contributo para aliviar os orçamentos familiares e evitar que a formação académica dos nossos jovens se torne ainda mais dispendiosa", declarou.

A medida aprovada abrange estudantes de todo o território nacional e não apenas da Madeira. O congelamento impede a actualização das propinas no próximo ano lectivo, mas não altera os restantes encargos associados à frequência do ensino superior, nomeadamente alojamento, alimentação, transportes e materiais de estudo.

O deputado considera que a aprovação da iniciativa demonstra a importância de medidas concretas para garantir a acessibilidade económica ao ensino superior, defendendo uma política orientada para a igualdade de oportunidades e a valorização das qualificações.