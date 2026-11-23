A UMG - Associação de Utentes de Medicamentos Genéricos manifestou-se hoje preocupada com o abastecimento de medicamentos genéricos à base do mesmo princípio ativo usado na diabetes e apelou a uma tomada de posição das autoridades nacionais.

Numa nota enviada à Lusa, a UMG explica que a AstraZeneca (detentora da patente) avançou com providências cautelares contra as farmacêuticas de medicamentos genéricos para impedir a comercialização dos respetivos genéricos para a diabetes, considerando inaceitável que estes processos estejam em análise há quase nove meses.

A UMG considera esta situação "particularmente grave", recordando as consequências que o atraso na entrada de medicamentos genéricos pode ter para os doentes, para a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde (SNS), para os contribuintes e para a concorrência.

"A demora da Justiça não é neutra: enquanto os processos não são decididos, os medicamentos genéricos continuam impedidos de entrar no mercado, a concorrência fica limitada e os doentes ficam privados de alternativas mais económicas", afirma o presidente da mesa da Assembleia-Geral da UMG, António Oliveira de Andrade, citado no comunicado.

Face à gravidade da situação, a UMG apelou a uma tomada de posição das autoridades nacionais e reguladores, assim como dos diferentes grupos parlamentares, Provedoria de Justiça e Provedoria do Utente da Saúde, pedindo-lhes que avaliem igualmente as consequências desta situação para os doentes, o SNS e os contribuintes.

Considera "particularmente preocupante" a utilização de mecanismos judiciais que, na perspetiva da associação, "aparentam estar a produzir um efeito dilatório", podendo contribuir para atrasar a entrada de novos medicamentos genéricos e limitar a concorrência.

"Quando estão em causa medicamentos utilizados no tratamento de uma doença crónica como a diabetes tipo 2, a demora na resolução destes processos tem consequências que ultrapassam largamente os interesses comerciais das empresas envolvidas", sublinha.

A UMG entende que as entidades competentes devem avaliar se os mecanismos legais estão a ser utilizados de forma compatível com o interesse público e se a demora na sua apreciação está a criar obstáculos injustificados à entrada de concorrentes.

"A proteção das patentes, escudada na crónica lentidão da Justiça portuguesa, não pode transformar-se num bloqueio à concorrência nem num instrumento para impedir ou atrasar o acesso dos doentes a medicamentos genéricos", defende.

A associação explica que há apenas um operador de genéricos desta substância ativa (dapagliflozina) usada para a diabetes tipo 2 -- a Teva/Ratiopharm -, que deixou de ter 'stock' nacional, criando uma situação de "particular vulnerabilidade no abastecimento".

Lembra que a eventual entrada de outros laboratórios permitiria passar de um para três operadores de genéricos, reforçando a capacidade de abastecimento, reduzindo a dependência de um único fornecedor e promovendo a concorrência, com potenciais benefícios para os preços e para os encargos suportados pelos doentes e pelo SNS.

Neste contexto, a associação saúda a decisão do Infarmed, que perante a rutura de stock de dapagliflozina genérica da Teva em Portugal autorizou a utilização de embalagens provenientes do Reino Unido, com rotulagem em inglês e folheto informativo em português.

"Esta decisão foi fundamental para proteger os utentes, garantindo a continuidade do acesso a uma alternativa genérica e evitando que, perante a ausência de 'stock' do único operador de genéricos presente no mercado nacional, os doentes ficassem dependentes exclusivamente do medicamento de marca", que tem um preço mais elevado, acrescenta.

A UMG decidiu ainda, face à gravidade da situação, avançar com diligências para intervir nos processos judiciais em curso interpostos pela AstraZeneca, procurando constituir-se como assistente para "acompanhar de perto" a evolução destes casos.

A associação considera que estão em causa "interesses que ultrapassam largamente os interesses comerciais das empresas envolvidas".

"O que está em causa é o direito dos doentes a acederem a medicamentos, a promoção da concorrência e a defesa da sustentabilidade financeira do SNS", acrescenta.

Em Portugal, mais de 930 mil pessoas com diabetes encontravam-se registadas nos cuidados de saúde primários no final de 2024, sendo a diabetes tipo 2 a forma predominante da doença.