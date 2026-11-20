O Governo Regional lançou, esta sexta-feira, um "concurso público urgente" para a extracção de materiais inertes acumulados na foz das ribeiras de São João, Santa Luzia e João Gomes, no Funchal, na sequência do temporal provocado pela depressão Charles.

A decisão surge depois de as inspecções técnicas realizadas às três linhas de água terem identificado uma acumulação significativa de sedimentos e outros materiais arrastados pelas chuvas intensas que atingiram a Madeira nos dias 10 e 11 de Novembro.

Trata-se de uma situação excepcional e imprevisível, que ultrapassa o âmbito da normal gestão e manutenção da rede hidrográfica regional exigindo uma intervenção extraordinária. Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

A intervenção "pretende restabelecer as condições normais" de escoamento das águas, reduzindo o risco de obstruções que possam provocar inundações e colocar em perigo pessoas, bens e infra-estruturas públicas.

O procedimento, conduzido pela Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação (DRESC) e publicado em Diário da República, prevê a atribuição de licenças de utilização do domínio público hídrico para a extracção dos materiais, com um prazo de validade de 30 dias.

As entidades interessadas têm até às 23h59 da próxima segunda-feira, 23 de Novembro, para apresentar as respectivas propostas.