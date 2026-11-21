O projecto 'Uma ponte para a Autonomia', desenvolvido pelo Serviço de Medicina Interna do Serviço de Saúde da Região (SESARAM), foi distinguido com o primeiro prémio no 46.º Congresso Português de Geriatria e Gerontologia, que decorreu nos dias 19 e 20 de Novembro, em Lisboa.

Desde que foi implementada, em Julho deste ano, a iniciativa já acompanhou 33 doentes em situação de alta social, dos quais 24 conseguiram regressar a casa.

Desenvolvido no âmbito da Unidade do Doente Frágil, coordenada pelo médico João Miguel Freitas, o projecto procura dar resposta a situações de internamento prolongado de pessoas que, apesar de terem alta clínica, continuam no hospital por motivos sociais.

A equipa identificou a perda de capacidade funcional como um dos principais obstáculos ao regresso ao domicílio. Mesmo depois de recuperarem da doença que motivou o internamento, alguns doentes deixam de conseguir realizar tarefas quotidianas, como levantar-se da cama, ir à casa de banho ou subir os degraus à entrada de casa.

“Uma pessoa pode ter recuperado da doença que a trouxe ao hospital e continuar sem conseguir levantar-se da cama, ir à casa de banho ou subir os degraus à entrada da sua própria casa como fazia antes do internamento”, explicou João Miguel Freitas citado em comunicado.

O programa tem como objectivo promover a reabilitação funcional e mental dos doentes nesta situação, através do acompanhamento de uma equipa multidisciplinar, que integra médicos, enfermeiros, uma psicóloga, uma nutricionista e uma assistente social.

Os resultados foram apresentados no congresso organizado pela Sociedade Portuguesa de Geriatria e Gerontologia, que reuniu mais de 400 profissionais de saúde, investigadores, docentes e estudantes. A edição deste ano abordou temas como a cooperação entre diferentes áreas de intervenção, os cuidados holísticos, a longevidade e os desafios colocados pelo envelhecimento demográfico.