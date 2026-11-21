A construção do monumental arco do triunfo de mais de 76 metros de altura projetado por Donald Trump em Washington foi hoje suspensa por mais uma juíza federal norte-americana.

Depois de uma juíza de Washington ter prolongado até 03 de dezembro a sua decisão que proíbe o início da obra, outra juíza federal, em Alexandria, proferiu hoje uma decisão semelhante, sem estabelecer um prazo.

A decisão da juíza Leonie Brinkema foi enaltecida pela organização Democracy Forward, que representa neste caso o condado de Arlington - onde se encontra o maior cemitério militar dos Estados Unidos.

A juíza da cidade vizinha da capital reconhece "o dano irreparável que sofrerão as pessoas que vivem e trabalham em Arlington", declarou Kate Talmor, advogada da Democracy Forward, em comunicado.

Na quarta-feira, a juíza federal Tanya Chutkan prorrogou uma ordem que impede o governo do Presidente Donald Trump de iniciar a construção do arco comemorativo na capital.

A ordem mantém o projeto de construção suspenso até 03 de dezembro, ou até que a juíza delibere sobre um pedido pendente de uma providência cautelar permanente.

A decisão surge na sequência de uma ordem emitida por Chutkan a 05 de novembro, pouco depois de uma audiência da Comissão de Planeamento da Capital Nacional --- um órgão fortemente alinhado com Trump --- ter aprovado o arco, apesar da oposição manifestada por dezenas de testemunhas ouvidas.

O governo afirmou que os trabalhos poderiam começar assim que fosse obtida a aprovação, que o Departamento do Interior emitisse uma decisão final a autorizar a construção e que a notificação oficial fosse publicada pelo Serviço de Parques Nacionais.

Ao determinar o novo adiamento, Chutkan acolheu um pedido dos autores das ações judiciais que contestam a construção do arco.

O processo tornou-se mais complexo, uma vez que diferentes grupos interpuseram ações judiciais para impedir o avanço do projeto.

O Distrito de Columbia e o estado da Virginia intentaram uma ação a 31 de outubro. Chutkan apensou esse processo ao original, apresentado por um grupo de veteranos da Guerra do Vietname e por um historiador de arquitetura.

Membros da família Kennedy interpuseram uma ação separada a 10 de novembro, invocando o impacto que a estrutura - com 76 metros de altura - teria sobre os familiares sepultados no Cemitério Nacional de Arlington.

Chutkan justificou a prorrogação por 14 dias da ordem com o facto de não ter ocorrido qualquer alteração significativa no litígio durante as duas semanas decorridas desde a emissão da decisão inicial.

O arco é um dos vários projetos em Washington D.C. promovidos por Trump no âmbito da sua reconfiguração da cidade - que vão desde a renovação de um dos seus históricos campos de golfe públicos até à ameaça de demolição do Centro John F. Kennedy para as Artes Performativas.

Esses projetos poderão, em breve, enfrentar um escrutínio mais rigoroso, na sequência da conquista do controlo do Congresso pelos Democratas.