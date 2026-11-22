O Juntos pelo Povo (JPP) disponibilizou no seu Portal da Transparência, no site do partido, o estudo de viabilidade económica e financeira do Campo de Golfe da Ponta do Pargo. O anúncio foi feito este domingo pelo líder da estrutura, Élvio Sousa, que convidou os cidadãos a consultar o documento e questionou o retorno do investimento público no empreendimento.

"Depois de tantos milhões de euros investidos, quanto pagará o concessionário e quanto recuperará a Região?", perguntou o deputado, na apresentação da iniciativa.

O estudo, elaborado pela consultora Quest21 II Consulting a pedido da empresa pública Ponta do Oeste, já tinha sido noticiado pelo DIÁRIO na edição impressa de 19 de Novembro. O documento conclui que o empreendimento não é financeiramente viável, apontando para um resultado negativo de 48 milhões de euros, mas estima um Valor Actual Líquido económico positivo de 54,5 milhões de euros, considerando os benefícios que poderá gerar para a Região.

Élvio Sousa, citado em comunicado, explica que a divulgação pretende permitir que os cidadãos analisem livremente o estudo, questionando os investimentos públicos associados aos campos de golfe previstos para a Região.

O líder do JPP diz ainda não ter nada contra a modalidade, mas critica o que considera ser uma aposta excessiva do Governo Regional neste tipo de infra-estruturas. Segundo os valores apresentados pelo partido, o investimento público ascende a 60 milhões de euros na Ponta do Pargo, 36 milhões no Faial e 22 milhões no Porto Santo, num total de 118 milhões de euros.

"São apoios que o Orçamento Regional canaliza para expropriar e pagar terrenos, fazer as infra-estruturas e acessibilidades dos campos de golfe", afirma Élvio Sousa, considerando que a exploração acaba por ser entregue a privados.

O deputado questiona ainda a rentabilidade do sector, alegando que este gerou quatro milhões de euros em 2025, com uma taxa de ocupação entre 20% e 35%.

Em resposta à polémica, a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas defendeu que, apesar da rentabilidade financeira negativa para o promotor público, o empreendimento apresenta um valor económico positivo para a Região, apontando para a criação de 634 postos de trabalho.

Governo defende viabilidade económica do Campo de Golfe da Ponta do Pargo Estudo aponta para 54,5 milhões de euros de valor actualizado líquido no cenário base e prevê 634 postos de trabalho

O estudo pode ser consultado na página do Portal da Transparência do JPP.