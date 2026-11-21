O Chega congratulou-se com a aprovação, na Assembleia da República, de uma alteração ao Orçamento do Estado para 2027 que prevê a integração permanente nas pensões de eventuais bónus extraordinários atribuídos aos reformados. A medida poderá beneficiar milhares de pensionistas madeirenses, caso o Governo decida atribuir o suplemento previsto para o próximo ano.

A alteração foi aprovada com os votos favoráveis do Chega e de outras forças parlamentares, tendo contado com a oposição do PSD, CDS-PP e Iniciativa Liberal.

Em comunicado remetido este sábado às redacções, o deputado Francisco Gomes, eleito pelo círculo da Madeira, considera que a decisão representa "um passo importante na valorização das pensões e na protecção dos idosos, sobretudo daqueles que enfrentam maiores dificuldades".

"Temos milhares de pensionistas na Madeira que trabalharam uma vida inteira, contribuíram para o desenvolvimento da nossa Região e hoje recebem reformas que mal chegam para pagar a alimentação, os medicamentos e as despesas mais elementares. Não é aceitável que o Estado continue a tratar estas pessoas como destinatárias de esmolas ocasionais, em vez de lhes assegurar rendimentos dignos e estabilidade financeira!", afirmou.

A alteração estabelece que, caso seja atribuído um suplemento extraordinário aos pensionistas em 2027, o respectivo montante passe a integrar permanentemente o valor mensal da pensão, contando também para futuras actualizações, em vez de corresponder a um pagamento isolado.

Francisco Gomes salienta que a medida assume particular importância na Madeira, tendo em conta o custo de vida e os encargos associados à insularidade.

"Um bónus pago uma única vez pode aliviar momentaneamente algumas dificuldades, mas não resolve os problemas estruturais de quem recebe uma pensão insuficiente. Transformar esse apoio num aumento permanente significa proporcionar maior previsibilidade e segurança económica a milhares de reformados", declarou.

O deputado defende ainda uma política de valorização das pensões que não dependa de apoios extraordinários.