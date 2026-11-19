Os preços máximos dos combustíveis na Madeira voltam a baixar na próxima segunda-feira, 23 de Novembro, com reduções de três cêntimos por litro na gasolina simples 95 e de 5,6 cêntimos nos dois tipos de gasóleo. Os novos valores mantêm os combustíveis na Região pelo menos 12,1 cêntimos abaixo dos preços de referência do continente, informa uma nota da Secretaria Regional de Economia.

Assim, entre 23 e 29 de Novembro, a gasolina simples 95 passa a custar, no máximo, 1,813 euros por litro, contra os actuais 1,843 euros. O gasóleo rodoviário desce de 2,070 para 2,014 euros, enquanto o gasóleo colorido e marcado recua de 1,622 para 1,566 euros por litro.

Na comparação com os valores de referência do continente, feita pelo GR, a gasolina fica 12,1 cêntimos mais barata, uma vez que o preço de referência é de 1,934 euros por litro. No gasóleo rodoviário, a diferença aumenta para 12,8 cêntimos, face aos 2,142 euros praticados como referência, e no gasóleo colorido e marcado atinge 15,7 cêntimos, relativamente aos 1,723 euros.

"Assim garantimos o prometido, que é ter uma diferença de, pelo menos, 10 cêntimos no preço dos diversos combustíveis, para manter as empresas competitivas e não agravar o custo de vida das pessoas", afirma o secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues.

Esta é a quinta semana consecutiva de descida da gasolina na Madeira e a segunda semana seguida de redução dos preços do gasóleo. Na actual semana, a gasolina 95 já tinha recuado 9,4 cêntimos por litro, enquanto os dois tipos de gasóleo tinham descido 7,5 cêntimos.

Na comparação com os Açores, a gasolina 95 fica 12,1 cêntimos mais barata na Madeira, face aos 1,934 euros por litro em vigor naquele arquipélago durante Novembro. Já o gasóleo rodoviário madeirense fica dois cêntimos acima dos 1,994 euros praticados nos Açores.

No gasóleo colorido e marcado, destinado às pescas, o preço máximo na Madeira fica 6,2 cêntimos acima dos 1,504 euros por litro fixados nos Açores.