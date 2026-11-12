Assembleia Municipal do Funchal agradece resposta às tempestades

O presidente da Assembleia Municipal do Funchal manifestou, esta quinta-feira, o seu reconhecimento pelo trabalho desenvolvido pelas entidades envolvidas na prevenção e resposta às tempestades Bruna e Charles, que recentemente atingiram o concelho.

Numa nota de agradecimento, dirigida ao presidente do Governo Regional da Madeira, à Protecção Civil Regional, à Protecção Civil Municipal do Funchal, às corporações de bombeiros e às forças de segurança, José Luís Nunes congratula com as medidas adoptadas e a actuação destas entidades durante os dois episódios de mau tempo.

O presidente da Assembleia Municipal destacoi, em particular, "o trabalho de prevenção, a capacidade de coordenação e de resposta" e a sensibilização da população para a adopção de comportamentos preventivos, considerando que estes factores foram fundamentais para minimizar os riscos e proteger pessoas e bens.

"A prevenção é, sem dúvida, uma das medidas mais importantes", sublinhou e defendeu que importa reconhecer o empenho, a dedicação e o sentido de responsabilidade de todos os profissionais e agentes envolvidos nas operações.

José Luís Nunes também deixou uma palavra de reconhecimento e agradecimento aos profissionais da comunicação social pelo trabalho desenvolvido durante a passagem das tempestades Bruna e Charles. O responsável destacou o papel dos órgãos de comunicação social na "divulgação atempada de informações, alertas e recomendações" e considerou que a cobertura jornalística foi "fundamental" para manter a população informada e sensibilizada para a adopção de comportamentos preventivos, contribuindo para a segurança da comunidade.