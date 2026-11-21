A sexta Conferência do Caminho Real da Madeira realiza-se a 28 de Novembro, no Museu da Electricidade – Casa da Luz, no Funchal, reunindo investigadores e representantes de instituições da Madeira, dos Açores e das Canárias para debater a preservação dos caminhos históricos e o seu papel no futuro dos territórios insulares.

Subordinado ao tema "Reviver os Caminhos: Memória, Transmissão e Futuro", o encontro começa às 09h00 e inclui dois painéis temáticos, dedicados à memória e preservação do património e aos desafios da sua transmissão às novas gerações.

O primeiro painel, com início às 09h45, reúne José Juan Cano, investigador e professor da Universidade de La Laguna, Doroteia Leça, presidente da Câmara Municipal da Calheta, e Rui Camacho, investigador da Associação Musical e Cultural Xarabanda. Em debate estarão a importância dos caminhos históricos na identidade dos territórios, a preservação do património material e imaterial e o papel das comunidades e das autarquias.

A partir das 11h15, o segundo painel contará com Ana Sé, do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Paulo Garcia, dos Amigos dos Açores, e Cristina Vieira, da Associação Ramifica. A gestão sustentável dos percursos pedestres, o turismo de natureza, a educação ambiental e o envolvimento dos jovens na preservação do património são alguns dos temas previstos.

A sessão de abertura contará com a presença de Paulo Sousa, presidente da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, numa participação que a organização considera relevante para a ligação entre o património dos caminhos e o desenvolvimento do pedestrianismo.

O presidente da direcção da Associação do Caminho Real da Madeira, Miguel Silva Gouveia, considera que a presença de representantes dos três arquipélagos confere à conferência uma dimensão atlântica e permite "partilhar experiências e procurar respostas para os desafios comuns aos nossos territórios insulares".

A participação é gratuita e aberta ao público em geral. O encerramento está previsto para as 12h30.